انعقاد مؤتمر منصة البريكس للطاقة النووية ضمن فعاليات الأسبوع الذري العالمي

انعقاد مؤتمر منصة البريكس للطاقة النووية.. استضافت موسكو المؤتمر السنوي لمنصة البريكس للطاقة النووية، ضمن فعاليات الأسبوع الذري العالمي (WAW-2025)، ناقش المؤتمر نتائج عام 2025 في مجال الطاقة النووية.

جمع هذا الحدث رؤساء شركات ومنظمات مشاركة في المنصة وشركاء من البرازيل وفيتنام ومصر وإيران والصين وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وتركيا ومركز آسيان للطاقة.

الموجز يرصد التفاصيل، وقدّم كلٌّ من ميخائيل شوداكوف، نائب المدير العام ورئيس إدارة الطاقة النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وسما بلباو وليون، المدير العام للرابطة النووية العالمية؛ ورازيب داود، المدير التنفيذي لمركز آسيان للطاقة؛ وخوليو لوبيز، النائب الاتحادي عن ريو دي جانيرو وزعيم الجبهة البرلمانية البرازيلية للتكنولوجيا والأنشطة النووية، تحياتهم إلى جميع المشاركين والضيوف في هذا الحدث.

ناقش المؤتمر، الذي حضره ممثلون عن المنظمات المشاركة والشريكة، النتائج المرحلية وخطط عام ٢٠٢٦، واعتمد الوثيقة الاستراتيجية الأولى للمنصة: وهي مفهوم يحدد مجالات التركيز (تنمية الموارد البشرية؛ وجمع التبرعات لمشاريع الطاقة النووية؛ واستدامة سلسلة التوريد؛ وتعزيز بناء المفاعلات وتقنيات دورة الوقود النووي؛ والقبول العام للطاقة النووية؛ وغيرها)، بالإضافة إلى محاور التطوير التنظيمي للمنصة.

تحدثت إلسي بولي، المنسقة الرئيسية لمنصة الطاقة النووية لدول البريكس، عن الدور المتزايد لمجموعة البريكس وشركائها في تشكيل المشهد العالمي الجديد للطاقة.

وحسب قولها، تُمثل المجموعة ما يقرب من ثلث محطات الطاقة النووية العاملة وأكثر من 70% من وحدات الطاقة قيد الإنشاء حاليًا. توقعت إلسي بولي أن حصة مجموعة البريكس ستبلغ ثلثي إجمالي الطاقة النووية الجديدة المضافة إلى أسطول محطات الطاقة النووية العالمية بحلول عام 2030.

وخلال حفل رسمي في المؤتمر، وقّعت الشركة البرازيلية Nucleo Brasil Energia Participações Ltd. بيانًا يدعم إنشاء المنصة.

وتهدف منصة الطاقة النووية لدول البريكس إلى تعزيز التعاون بين الشركات بهدف الترويج للطاقة النووية كمصدر للطاقة صديق للبيئة. وقعت تسع شركات مشاركة ووكالات حكومية من أعضاء وشركاء البريكس، بما في ذلك CNNC (مؤسسة الطاقة النووية الوطنية الصينية)؛ وNECSA (مؤسسة الطاقة النووية في جنوب إفريقيا)؛ وشركة إسكوم القابضة المحدودة في جنوب إفريقيا (شركة الطاقة النووية في جنوب إفريقيا)؛ وشركة إنتاج وتطوير الطاقة النووية في إيران (NPPD)؛ والجمعية البرازيلية لتطوير الأنشطة النووية ABDAN (الرابطة البرازيلية لتنمية الأنشطة النووية)، والوكالة البوليفية للطاقة النووية ABEN (الوكالة البوليفية للطاقة النووية)؛ ووزارة الابتكار والتكنولوجيا في إثيوبيا؛ وهيئة محطات الطاقة النووية في مصر (NPPA) وروساتوم (روسيا) على البيانات الداعمة لإنشاء المنصة.

وفي عام 2024، عقدت شركات ومنظمات وحكومات من تسع دول اجتماعين رفيعي المستوى. خلال عام 2025، تستضيف أماكن الصناعة الرئيسية فعاليات الخبراء الخاصة بالمنصة. تشارك شركة روساتوم بشكل فعال في مبادرات المنصة، وتساهم في تطوير الشراكة العادلة في الصناعة النووية وتعزيز حلول الطاقة المستدامة.

ويُعقد المنتدى الدولي "أسبوع الذرة العالمي"، المُخصص للاحتفال بالذكرى الثمانين للصناعة النووية الروسية، في مركز VDNKh بموسكو، في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر 2025. ويشمل المنتدى، الذي تنظمه شركة روساتوم، معرضًا لإنجازات الصناعة النووية الروسية وشركائها.

ويتضمن برنامج الأعمال محاور مواضيعية مثل: "طاقة نظيفة بأسعار معقولة"، و"الابتكارات الصناعية: تحسين الإنتاج"، و"البيئة: جعل الكوكب أنظف"، و"الطب المتقدم: حماية صحة الإنسان"، و"الاختراق الرقمي"، و"التنقل: لوجستيات بلا حدود"، و"بيئة مريحة"، و"العلم والتعليم: دافع للتقدم"، أما برنامج الشباب (من 27 إلى 28 سبتمبر)، فيتضمن الماراثون العلمي والتعليمي "المعرفة. رواد" الذي تنظمه جمعية "زنانيه" الروسية في إطار المشروع الوطني "الشباب والأطفال". كما يتضمن المنتدى مهرجان الشباب الثاني "مركبات بلا حدود". www.worldatomicweek.com

في عام 2025، تحتفل الصناعة النووية الروسية بالذكرى الثمانين لتأسيسها. في 20 أغسطس 1945، أنشأت روسيا لجنة خاصة للطاقة النووية. ردًا على التهديد الذي تشكله الولايات المتحدة، أنتجت البلاد أسلحة نووية في غضون أربع سنوات (تم اختبار قنبلة RDS-1 بنجاح عام 1949)، وقد أدى ذلك إلى أن يصبح الاتحاد السوفيتي رائدًا وقائدًا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. بنى علماء الذرة المحليون أول محطة للطاقة النووية في أوبنينسك عام 1954، وأول كاسحة جليد نووية "لينين" عام 1959 للمساعدة في استكشاف القطب الشمالي، يمكن التعبير عن الشعار الرئيسي لهذا العام بالذكرى السنوية بثلاث كلمات: الفخر والإلهام والحلم. كانت إنجازات مؤسسي الصناعة مصدر فخر لعلماء الطاقة النووية، الذين يستلهمون من إنجازات الأجيال السابقة.

كما تهدف هذه الإنجازات إلى المضي قدمًا وتوسيع نطاق الإمكانيات. من المقرر أن يتضمن الاحتفال بالذكرى الثمانين للصناعة النووية عددًا من الفعاليات، أبرزها العرض المسرحي في نيجني نوفغورود في 20 أغسطس، ومنتدى الأسبوع الذري العالمي الدولي الذي يُعقد في موسكو من 25 إلى 28 سبتمبر.

