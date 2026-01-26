siteName
وزارة الكهرباء تحصد المركز الثاني في جائزة التميز الحكومي

وزارة الكهرباء تحصد المركز الثاني في جائزة التميز الحكومي.. في إطار فعاليات حفل الدورة الرابعة لـ جائزة مصر للتميز الحكومي، تسلمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جائزة التميز الحكومي – المركز الثاني عن المنصة الموحدة لخدمات كهرباء مصر، وذلك ضمن فئة جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية.

وزارة الكهرباء تحصد المركز الثاني في جائزة التميز الحكومي

الموجز ينقل التفاصيل، إذ يأتي هذا التكريم تقديرًا للدور الذي تقوم به المنصة الموحدة لخدمات كهرباء مصر، في تطوير آليات تقديم خدمات الكهرباء إلكترونيًا، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمة، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي والحوكمة.

يعكس هذا الإنجاز الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة وشركاتها التابعة لتطوير منظومة الخدمات الرقمية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يواكب مستهدفات رؤية مصر 2030، ويحقق رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة.

تعرب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تقديرها لهذا التكريم، وتؤكد استمرار العمل على تطوير المنصة الموحدة وتوسيع نطاق خدماتها، بما يضمن تقديم خدمات كهرباء أكثر كفاءة وسهولة وجودة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

