ننشر مواعيد الأذان اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026 فى محافظات الجمهورية

اختلافات زمنية طفيفة تستدعي المتابعة

ومع وجود فروق زمنية بسيطة بين يوم وآخر وبين محافظة وأخرى، يحرص المواطنون على متابعة مواقيت الصلاة المحدثة بشكل مستمر، لضمان الدقة في مواعيد الأذان، سواء داخل المدن أو أثناء التنقل بين المحافظات.



اعتماد رسمي لضمان الدقة

وفي هذا السياق، ينشر موقع «الموجز» مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026 في جميع محافظات الجمهورية، وفق التوقيت المحلي الرسمي، اعتمادًا على البيانات الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، بما يضمن أعلى درجات المصداقية والدقة.

مواقيت الصلاة لجميع محافظات الجمهورية

- القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:14 م، العصر 3:22 م، المغرب 5:45 م، العشاء 7:02 م

الجيزة: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:14 م، العصر 3:22 م، المغرب 5:45 م، العشاء 7:02 م

القليوبية: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:14 م، العصر 3:21 م، المغرب 5:44 م، العشاء 7:01 م

- الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 5:32 ص، الظهر 12:19 م، العصر 3:25 م، المغرب 5:49 م، العشاء 7:07 م

مطروح: الفجر 5:43 ص، الظهر 12:30 م، العصر 3:33 م، المغرب 5:58 م، العشاء 7:18 م

- إقليم الدلتا

المنصورة: الفجر 5:26 ص، الظهر 12:13 م، العصر 3:21 م، المغرب 5:44 م، العشاء 7:01 م

طنطا: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:14 م، العصر 3:22 م، المغرب 5:45 م، العشاء 7:02 م

الزقازيق: الفجر 5:26 ص، الظهر 12:13 م، العصر 3:21 م، المغرب 5:44 م، العشاء 7:01 م

- مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: الفجر 5:22 ص، الظهر 12:10 م، العصر 3:18 م، المغرب 5:41 م، العشاء 6:58 م

السويس: الفجر 5:22 ص، الظهر 12:09 م، العصر 3:17 م، المغرب 5:40 م، العشاء 6:57 م

العريش: الفجر 5:15 ص، الظهر 12:03 م، العصر 3:12 م، المغرب 5:35 م، العشاء 6:52 م

- الوجه القبلي (الصعيد)

سوهاج: الفجر 5:30 ص، الظهر 12:15 م، العصر 3:20 م، المغرب 5:41 م، العشاء 6:56 م

- مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 5:21 ص، الظهر 12:06 م، العصر 3:14 م، المغرب 5:37 م، العشاء 6:53 م.



شروط صحة الصلاة

دخول الوقت: أداء الصلاة في وقتها المحدد، وقضاء الفائتة فور التذكّر.

ستر العورة: للرجل ما بين السرة والركبتين، وللمرأة جميع الجسد.

الطهارة: طهارة البدن والثوب ومكان الصلاة.

استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.

النية: محلها القلب عند بدء الصلاة.

- فضل وأهمية صلاة الجماعة

تحظى صلاة الجماعة بمكانة عظيمة في الإسلام، لما لها من أجر كبير وفضل عظيم، فقد قال رسول الله ﷺ:

«صلاةُ الرجلِ في جماعةٍ تَضعُفُ على صلاتِهِ في بيتِهِ وسوقِهِ خمسًا وعشرينَ ضعفًا»،

وهي سبب في رفع الدرجات، وتكفير السيئات، وتحفّ الملائكة بالمصلين ما داموا في مصلاهم.

