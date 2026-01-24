صلاتك نجاتك.. ننشر مواقيت الصلاة اليوم السبت 24 يناير 2026

يحرص العديد من المواطنين يوميًا على متابعة مواقيت الصلاة التي تتغير تدريجيًا نتيجة لحركة الشمس.

وفي هذا السياق، نستعرض لكم موقع ” الموجز” مواقيت الصلاة اليوم السبت 24 يناير 2026 ، في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وفقًا للهيئة المصرية للمساحة.

للحصول على مواقيت الصلاة في مدن أخرى، يمكن الرجوع إلى المصادر الرسمية للهيئة.

- القاهرة الكبرى



القاهرة: الفجر 5:24 ص، الظهر 12:39 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م

الجيزة: الفجر 5:25 ص، الظهر 12:39 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م

القليوبية: الفجر 5:24 ص، الظهر 12:39 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م

- الوجه البحري والساحل الشمالي



الإسكندرية: الفجر 5:17 ص، الظهر 12:35 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:25 م، العشاء 7:40 م

بورسعيد: الفجر 5:13 ص، الظهر 12:32 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:36 م

دمياط: الفجر 5:16 ص، الظهر 12:34 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:24 م، العشاء 7:39 م

مطروح: الفجر 5:21 ص، الظهر 12:34 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:23 م، العشاء 7:38 م.

إقليم الدلتا



طنطا: الفجر 5:22 ص، الظهر 12:37 م، العصر 3:58 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م

دمنهور: الفجر 5:20 ص، الظهر 12:36 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:41 م

شبين الكوم: الفجر 5:21 ص، الظهر 12:37 م، العصر 3:58 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م

مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: الفجر 5:17 ص، الظهر 12:35 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:25 م، العشاء 7:40 م

السويس: الفجر 5:16 ص، الظهر 12:34 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:24 م، العشاء 7:39 م

شمال سيناء (العريش): الفجر 5:12 ص، الظهر 12:32 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:36 م

الوجه القبلي (الصعيد)

أسيوط: الفجر 5:15 ص، الظهر 12:38 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:30 م، العشاء 7:45 م

سوهاج: الفجر 5:16 ص، الظهر 12:40 م، العصر 4:01 م، المغرب 6:31 م، العشاء 7:46 م

قنا: الفجر 5:19 ص، الظهر 12:42 م، العصر 4:04 م، المغرب 6:34 م، العشاء 7:49 م

الأقصر: الفجر 5:22 ص، الظهر 12:43 م، العصر 4:05 م، المغرب 6:35 م، العشاء 7:50 م

أسوان: الفجر 5:24 ص، الظهر 12:45 م، العصر 4:07 م، المغرب 6:37 م، العشاء 7:52 م

مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 5:12 ص، الظهر 12:39 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:30 م، العشاء 7:45 م

رأس غارب: الفجر 5:14 ص، الظهر 12:40 م، العصر 4:01 م، المغرب 6:31 م، العشاء 7:46 م

حلايب: الفجر 5:22 ص، الظهر 12:44 م، العصر 4:05 م، المغرب 6:35 م، العشاء 7:50 م

شلاتين: الفجر 5:26 ص، الظهر 12:46 م، العصر 4:08 م، المغرب 6:38 م، العشاء 7:53 م

شروط صحة الصلاة

- دخول الوقت: يجب أداء الصلاة في وقتها المحدد، وقضاء الفائتة فور تذكرها.

- ستر العورة: ينبغي تغطية العورة أثناء الصلاة؛ للرجل ما بين السرة والركبتين، وللمرأة كل جسدها.

- الطهارة من النجاسة: يجب أن يكون الجسم، والثوب، والمكان طاهرين.

- استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.

- النية: النية يجب أن تكون حاضرة في القلب عند بدء الصلاة.

فضل وأهمية صلاة الجماعة:

تحظى صلاة الجماعة بمكانة خاصة في الإسلام وتتمتع بفوائد جمة. وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضلها، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا». صلاة الجماعة ترفع درجات المصلي وتكفر خطاياه، كما تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه.

فوائد صلاة الجماعة:

تتميز صلاة الجماعة بـ27 فائدة، من أبرزها:

1. إجابة المؤذن بنية الصلاة.

2. التبكير إلى الصلاة.

3. المشي إلى المسجد بسكينة.

4. أداء تحية المسجد.

5. انتظار الجماعة.

6. صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له.

7. حماية المصلي من الشيطان.

8. إدراك تكبيرة الإحرام.

9. تسوية الصفوف وسد الفرج.

10. تحقيق الخشوع.

11. تحسين الهيئة.

12. إحاطة الملائكة بالمصلي.

13. إظهار شعائر الإسلام.

14. إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة.

15. حماية المصلي من النفاق.

16. رد السلام على الإمام.

17. الاستفادة من الدعاء والذكر الجماعي.

18. تقوية الروابط بين الجيران.

19. الحصول على أجر تام.

20. مغفرة الذنوب عند التأمين مع الإمام.

21. موافقة تأمين المصلي لتأمين الملائكة.

22. حفظ الله للمصلي من النار والنفاق.

23. حماية المصلي من الشيطان.

24. النور التام يوم القيامة.

25. أجر الحج والعمرة.

26. أجر قيام الليل.

27. رضا الله ومحبة صلاة الجماعة.

اقرأ أيضاً:



مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 إبريل في المحافظات.. حافظ عليها

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 أبريل 2025 في القاهرة والمحافظات.. لا تفوتها