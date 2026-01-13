موعد صلاة الظهر.. تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

تعد مواقيت الصلاة من أكثر الموضوعات التي تحظى بمتابعة يومية ،وذلك لارتباطها المباشر بأداء الفريضة.

وفي هذا الصدد، أعلنت الهيئة العامة للمساحة ، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026 ، في القاهرة وعدد من المدن ، نقدمها لقرائنا ضمن الخدمات اليومية التي يحرص الموقع على توفيرها.

- مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

القاهرة: الفجر 5:23 ص، الظهر 12:05 م، العصر 3:15 م، المغرب 5:31 م، العشاء 6:52 م

الإسكندرية: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:11 م، العصر 3:20 م، المغرب 5:36 م، العشاء 6:59 م

المنصورة: الفجر 5:21 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:13 م، المغرب 5:29 م، العشاء 6:50 م

الإسماعيلية: الفجر 5:18 ص، الظهر 12:01 م، العصر 3:10 م، المغرب 5:26 م، العشاء 6:47 م

المنيا: الفجر 5:30 ص، الظهر 12:10 م، العصر 3:17 م، المغرب 5:32 م، العشاء 6:50 م

الغردقة: الفجر 5:21 ص، الظهر 12:02 م، العصر 3:10 م، المغرب 5:25 م، العشاء 6:45 م.

شروط صحة الصلاة في الإسلام

أولًا: دخول وقت الصلاة

لا تصح الصلاة إلا بعد دخول وقتها المحدد شرعًا، ويجب أداء الصلاة في ميقاتها دون تأخير، وفي حال نسيان الصلاة أو فواتها بعذر، يُلزم المسلم بقضائها فور تذكرها.

ثانيًا: ستر العورة

يُشترط في الصلاة ستر العورة سترًا كاملًا؛ فعورة الرجل ما بين السرة والركبتين، بينما يجب على المرأة ستر جميع جسدها أثناء الصلاة، التزامًا بما قرره الشرع الحنيف.

ثالثًا: الطهارة من النجاسة

من أهم شروط صحة الصلاة أن يكون المصلي طاهرًا في بدنه، وثيابه، وموضع صلاته، خاليًا من أي نجاسة قد تبطل الصلاة أو تنقص من كمالها.

رابعًا: استقبال القبلة

يلتزم المصلي بالتوجه نحو الكعبة المشرفة أثناء الصلاة، باعتبارها قبلة المسلمين، إلا في حالات العجز أو الضرورة التي رخص فيها الشرع.

خامسًا: النية القلبية

النية ركن أساسي لا تصح الصلاة بدونه، ويكفي أن تكون حاضرة في القلب عند الشروع في الصلاة، دون الحاجة إلى التلفظ بها.

فضل وأهمية صلاة الجماعة

تحظى صلاة الجماعة بمكانة رفيعة في الإسلام، لما لها من أثر بالغ في تعظيم الأجر وترسيخ روح الجماعة بين المسلمين، وقد وردت نصوص كثيرة تبين فضلها العظيم.

فضلها في السنة النبوية

جاء في الحديث الشريف قول النبي ﷺ:

«صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا»،

وهو ما يدل على عظيم الثواب الذي يناله المصلي عند أدائها جماعة.

آثارها الروحية والتربوية

تسهم صلاة الجماعة في رفع درجات المؤمن، وتكفير سيئاته، كما تحفّه الملائكة بالدعاء والاستغفار ما دام في مصلاه، فضلًا عن تعزيز معاني الأخوة والانتظام والانضباط في المجتمع الإسلامي.

