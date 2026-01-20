ماتفوتهاش .. ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20 يناير 2026

يزداد اهتمام المواطنين يوميًا بالبحث عن مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات ،خاصة مع التغير اليومي في مواعيد الأذان.

وفي هذا السياق، كشفت الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20 يناير 2026 م،وذلك في القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية ، ضمن خدمة إخبارية مستمرة يقدمها موقع « الموجز »لزواره يوميًا .

فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في جميع محافظات مصر

- القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 5:17 ص، الظهر 12:05 م، العصر 3:15 م، المغرب 5:30 م، العشاء 6:52 م

الجيزة: الفجر 5:17 ص، الظهر 12:05 م، العصر 3:15 م، المغرب 5:31 م، العشاء 6:52 م

القليوبية: الفجر 5:16 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:14 م، المغرب 5:30 م، العشاء 6:51 م

- الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 5:20 ص، الظهر 12:09 م، العصر 3:17 م، المغرب 5:35 م، العشاء 6:58 م

مطروح: الفجر 5:32 ص، الظهر 12:20 م، العصر 3:27 م، المغرب 5:46 م، العشاء 7:10 م

البحيرة: الفجر 5:18 ص، الظهر 12:07 م، العصر 3:16 م، المغرب 5:33 م، العشاء 6:55 م

- إقليم الدلتا

الدقهلية: الفجر 5:15 ص، الظهر 12:03 م، العصر 3:12 م، المغرب 5:29 م، العشاء 6:50 م

الشرقية: الفجر 5:14 ص، الظهر 12:02 م، العصر 3:11 م، المغرب 5:28 م، العشاء 6:49 م

الغربية: الفجر 5:16 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:13 م، المغرب 5:30 م، العشاء 6:51 م

كفر الشيخ: الفجر 5:17 ص، الظهر 12:05 م، العصر 3:14 م، المغرب 5:31 م، العشاء 6:53 م

المنوفية: الفجر 5:16 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:13 م، المغرب 5:30 م، العشاء 6:51 م

- مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: الفجر 5:12 ص، الظهر 12:01 م، العصر 3:10 م، المغرب 5:26 م، العشاء 6:48 م

السويس: الفجر 5:11 ص، الظهر 12:00 م، العصر 3:09 م، المغرب 5:25 م، العشاء 6:47 م

بورسعيد: الفجر 5:13 ص، الظهر 12:01 م، العصر 3:10 م، المغرب 5:27 م، العشاء 6:49 م

- الوجه القبلي (الصعيد)

المنيا: الفجر 5:20 ص، الظهر 12:09 م، العصر 3:18 م، المغرب 5:33 م، العشاء 6:54 م

أسيوط: الفجر 5:21 ص، الظهر 12:10 م، العصر 3:19 م، المغرب 5:34 م، العشاء 6:55 م

سوهاج: الفجر 5:23 ص، الظهر 12:12 م، العصر 3:21 م، المغرب 5:36 م، العشاء 6:57 م

قنا: الفجر 5:24 ص، الظهر 12:13 م، العصر 3:22 م، المغرب 5:37 م، العشاء 6:58 م

أسوان: الفجر 5:26 ص، الظهر 12:15 م، العصر 3:24 م، المغرب 5:39 م، العشاء 7:00 م

- مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 5:15 ص، الظهر 12:03 م، العصر 3:12 م، المغرب 5:28 م، العشاء 6:50 م

سفاجا: الفجر 5:16 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:13 م، المغرب 5:29 م، العشاء 6:51 م

مرسى علم: الفجر 5:18 ص، الظهر 12:06 م، العصر 3:15 م، المغرب 5:31 م، العشاء 6:53 م

شروط صحة الصلاة في الإسلام

أولًا: دخول وقت الصلاة

لا تصح الصلاة إلا بعد دخول وقتها المحدد شرعًا، ويجب أداء الصلاة في ميقاتها دون تأخير، وفي حال نسيان الصلاة أو فواتها بعذر، يُلزم المسلم بقضائها فور تذكرها.

ثانيًا: ستر العورة

يُشترط في الصلاة ستر العورة سترًا كاملًا؛ فعورة الرجل ما بين السرة والركبتين، بينما يجب على المرأة ستر جميع جسدها أثناء الصلاة، التزامًا بما قرره الشرع الحنيف.

ثالثًا: الطهارة من النجاسة

من أهم شروط صحة الصلاة أن يكون المصلي طاهرًا في بدنه، وثيابه، وموضع صلاته، خاليًا من أي نجاسة قد تبطل الصلاة أو تنقص من كمالها.

رابعًا: استقبال القبلة

يلتزم المصلي بالتوجه نحو الكعبة المشرفة أثناء الصلاة، باعتبارها قبلة المسلمين، إلا في حالات العجز أو الضرورة التي رخص فيها الشرع.

خامسًا: النية القلبية

النية ركن أساسي لا تصح الصلاة بدونه، ويكفي أن تكون حاضرة في القلب عند الشروع في الصلاة، دون الحاجة إلى التلفظ بها.

فضل وأهمية صلاة الجماعة



تحظى صلاة الجماعة بمكانة رفيعة في الإسلام، لما لها من أثر بالغ في تعظيم الأجر وترسيخ روح الجماعة بين المسلمين، وقد وردت نصوص كثيرة تبين فضلها العظيم.

فضلها في السنة النبوية

جاء في الحديث الشريف قول النبي ﷺ:

«صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا»،

وهو ما يدل على عظيم الثواب الذي يناله المصلي عند أدائها جماعة.

آثارها الروحية والتربوية

تسهم صلاة الجماعة في رفع درجات المؤمن، وتكفير سيئاته، كما تحفّه الملائكة بالدعاء والاستغفار ما دام في مصلاه، فضلًا عن تعزيز معاني الأخوة والانتظام والانضباط في المجتمع الإسلامي.