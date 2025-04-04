أحمد أبو الغيط: الحرب على غزة تمهد لدفع الفلسطينيين خارج القطاع 2025

نوه الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من عواقب العجز العالمي أمام الاجتراء الذي يمارسه الإحتلال وذلك ضد كل ما يمثله القانون الدولي من معانٍ وضوابط، لافتاً إلى أن الحروب التي تشنها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية خاصة في قطاع غزة، ودول لبنان وسوريا التي قد دخلت مرحلة جديدة من العربدة الكاملة وتعمد أيضاً خرق الاتفاقات الموقعة واستباحة الدول وقتل الكثير من المدنيين، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز في السطور التالية من حديث أحمد أبو الغيط.

توضيح أحمد أبو الغيط أخر تفاصيل حرب إسرائيل على غزة

دفع الفلسطينين خارج القطاع هو هدف الحرب على غزة

وشدد أحمد أبو الغيط، في بيان، على أن آلة الحرب الإسرائيلية لا يبدو أنها تريد أن تتوقف وذلك طالما يصر قادة الإحتلال على مواجهة أزماتهم الداخلية وهذا بتصديرها للخارج، وذلك الوضع صار مكشوفا للكافة.

ولفت أحمد أبو الغيط إلى أن الحرب على غزة، وما تمارسه إسرائيل من قتل يومي ضخم وتهجير لمئات الآلاف داخل القطاع هو مرحلة جديدة وغير مسبوقة من الوحشية والتجرد من كافة أنواع الإنسانية، وهدفها هو التمهيد من أجل دفع الناس خارج القطاع من خلال جعل حياتهم داخله مستحيلة.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن الدول المحبة للسلام والمؤيدة للقانون الدولي والمدافعة عنه مطالبة بالتحرك بهدف وقف هذه المقتلة البشعة فوراً.

وأوضح اللواء سمير عباهرة، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن ما يشهده قطاع غزة من مشاهد نزوح قسري مأساوية هو يعكس بشكل واضح أن إسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة، ولم تترك أي مكان آمن للمدنيين الفلسطينيين، مما يدفعهم ذلك نحو خيارين كلاهما مر إما الموت أو الهجرة.

حرب إسرائيل على غزة المدمرة والضخمة 2025

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