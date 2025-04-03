بعد إنهاء إستعدادات إستقبالهم .. إسرائيل تمنع دخول العمال الدروز السوريين

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية إن القيادة السياسية الإسرائيلية قد قررت في اللحظة الأخيرة إلغاء دخول العمال من القرى الدرزية في جنوب سوريا إلى إسرائيل، على الرغم من الاستعدادات المتقدمة التي تم إجراؤها لإحضارهم المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



إعتراض أحد الأجهزة الأمنية هو السر وراء منع الدروز من دخول إسرائيل



وأوضحت هيئة البث أنه قد جرى في الأسابيع الأخيرة، إتخاذ خطوة فعلية لجلب العمال من القرى الدرزية في جنوب سوريا للعمل في الزراعة والبناء في إسرائيل.

وتابعت: "كان من المفترض أن تكون هذه الخطوة بمثابة جسر بين إسرائيل والسكان المحليين في البلدات السورية على بعد 5-10 كيلومترات من الحدود، كان هدفه مساعدة الدروز في سوريا من جهة، وتقوية العلاقات معهم لتلبية الاحتياجات الأمنية".

فيما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء أن القيادة السياسية قد أصدرت تعليماتها بتعليق دخول العمال الدروز من سوريا بعد إعتراض أحد الأجهزة الأمنية" دون تحديد إسم هذا الجهاز.



الدروز أعلنوا موافقتهم المبدئية ووفداً منهم توجه لإسرائيل بالفعل

وفي أعقاب إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه سيسمح للعمال الدروز القادمين من سوريا بدخول إسرائيل، وهي الخطوة التي إعتبرها المراقبون بمثابة مؤشر على تغير في السياسة الإسرائيلية تجاه هذه الفئة، حيث تُفتح الحدود بشكل محدود لأول مرة منذ ما قبل الحرب في سوريا.

توجه وفداً من الدروز يضم نحو 60 رجل دين درزي في منتصف مارس الماضي، من سوريا خط الهدنة في مرتفعات الجولان إلى الأراضي المحتلة،في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سبعة عقود، في زيارة غير مسبوقة منذ عام 1948.

انتقل في ثلاث حافلات رافقتها مركبات عسكرية إسرائيلية إلى بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، وبعد ذلك، توجهوا إلى منطقة شمالية حيث زاروا مقامًا دينيًا، كما التقوا الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل.

بدورها فقد أصدرت مشيخة العقل الدرزية في لبنان بيانًا حذرت فيه من المشاركة في هذه الزيارة.

وأكد البيان أن مشيخة العقل تحذر الأخوة اللبنانيين، وخاصة رجال الدين الدروز، من الانجرار وراء هذه الزيارة، مشيرة إلى التبعات القانونية التي قد تواجه كل من يدخل الأراضي المحتلة. كما شددت مشيخة العقل على اتخاذ إجراءات دينية صارمة بحق المخالفين، مؤكدة أنها سترفع الغطاء بالكامل عن أي شخص يشارك في هذه المناسبة.

كما حذر زعيم الدروز اللبنانين، السياسي وليد جنبلاط من مغبة الإنسياق وراء الدعوات الإسرائيلية التي تهدف لشق الصف و إحداث الفُرقة على حد وصفه.

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