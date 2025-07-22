وزير الخارجية: القيادة السياسية حريصة على تقديم الدعم الكامل لـ المصريين في الخارج

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء ٢٢ يوليو، لقاءً مع أعضاء الجالية المصرية المقيمين في نيجيريا خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، وينشر “الموجز” تفاصيل اللقاء خلال التقرير التالي.

تفاصيل لقاء وزير الخارجية وأعضاء الجالية المصرية المقيمين في نيجيريا

استهل وزير الخارجية لقائه مع أعضاء الجالية المصرية المقيمين في نيجيريا الذي جاء في ضوء الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين المصريين بالخارج والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، علي التأكيد على أن أبناء مصر في الخارج يُمثلون ركيزة أساسية في دعم وتعزيز مكانة الدولة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية على تقديم الدعم الكامل للمصريين بالخارج، وتكثيف جهود التواصل معهم من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

وزير الخارجية

وزير الخارجية يستعرض جهود الوزارة في تطوير منظومة الخدمات القنصلية

واستعرض وزير الخارجية والهجرة الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج لتطوير منظومة الخدمات القنصلية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، من خلال بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية حول العالم. وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في تقديم الخدمات القنصلية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، بما يواكب احتياجات المصريين بالخارج.

وزير الخارجية يستعرض مبادرات الحكومة لدعم المصريين في الخارج

كما استعرض وزير الخارجية عددًا من المبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم المصريين في الخارج، وتعزيز ارتباطهم بالوطن عبر مبادرات استثمارية ومزايا اقتصادية مخصصة لهم ومنها مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج ومبادرة التسوية التجنيدية ومبادرة بيتك في مصر ومبادرة مزرعتك في مصر ومبادرة التحويل الآمن عبر انستاباي ومبادرة أتكلم عربي ومبادرة مراكب النجاة، فضلاً عن المبادرات المعنية بتيسير إجراءات الاستثمار للمصريين بالخارج، وتشجيع مساهمتهم في المشروعات الوطنية الكبرى.

الاستعدادات لـ مؤتمر المصريين في الخارج

وأشار وزير الخارجية إلى الاستعدادات الجارية لعقد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج والمقرر عقده يومي 3 – 4 أغسطس 2025، مؤكدًا أنه يمثل منصة حوار مفتوح بين المصريين بالخارج وصناع القرار، ويعقد بشكل سنوي لعرض الرؤى والمقترحات أمام الوزراء وكبار المسئولين.

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى بوركينا فاسو

ومن ناحية أخري، يتوجه وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء إلى العاصمة البوركينية واجادوجو، في المحطة الثانية من جولته الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة.

وزير الخارجية يعقد لقاءات مع عدد من رجال الأعمال وأعضاء الجالية المصرية في بوركينا فاسو.

من المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين في بوركينا فاسو، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واستعراض فرص نقل الخبرات المصرية في مجالات التنمية وبناء القدرات والبنية التحتية والطاقة. كما سيجري لقاءات مع عدد من رجال الأعمال وأعضاء الجالية المصرية في بوركينا فاسو.

وزير الخارجية

التحديات الإقليمية في منطقة الساحل

تتناول المباحثات التحديات الإقليمية في منطقة الساحل، وفي مقدمتها قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية، بما يُعزز من العمل الإفريقي المشترك ويخدم مصالح الشعوب الإفريقية.

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