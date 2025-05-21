أبرزها التعاون الثنائي والقضية الفلسطينية.. ملفات هامة علي طاولة وزير الخارجية ونظيره الفرنسي

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع جان نويل بارو وزير خارجية فرنسا اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقى الأوروبى المنعقد في بروكسل.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل اجتماع وزير الخارجية والهجرة مع وزير خارجية فرنسا، وأبرز الملفات التي تم بحثها بين الجانبين وعلي رأسها التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية.

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية مع وزير خارجية فرنسا

أعرب وزير الخارجية والهجرة خلال اجتماعه مع وزير خارجية فرنسا عن التقدير للزخم الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، خاصة بعد الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في شهر إبريل، والتي تم خلالها ترفيع العلاقات بين البلدين الى المستوى الاستراتيجي.

وزير الخارجية

وأكد وزير الخارجية الحرص على تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، وتعميق الشراكة بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة في مختلف المجالات.

وزير الخارجية يشدد على أهمية استفادة القطاع الخاص الفرنسي من الفرص الاستثمارية المتوفرة بمصر

وشدد وزير الخارجية على أهمية استفادة القطاع الخاص الفرنسي من الفرص الاستثمارية المتوفرة بمصر والنفاذ للأسواق المصرية بما يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وزير الخارجية يرحب بالدعم الذى يقدمه الجانب الفرنسي لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي

ورحب وزير الخارجية بالدعم الذى يقدمه الجانب الفرنسي لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وخاصة فيما يتعلق بالحزمة المالية الأوروبية لمصر، مستعرضًا التداعيات الاقتصادية على مصر الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط، وانعكاساتها على أمن الملاحة في البحر الأحمر وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى انعكاسات استضافة مصر لأعداد كبيرة من الأجانب تزيد عن 9،5 مليون أجنبى.

وزير الخارجية يبحث عدد من القضايا الإقليمية مع وزير خارجية فرنسا

وتبادل وزير الخارجية والهجرة مع وزير خارجية فرنسا الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.

وزير الخارجية يشيد بموقف فرنسا الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

حيث أشاد وزير الخارجية بموقف فرنسا الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، معرباً عن ترحيب مصر بالبيان المشترك الصادر عن قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا بشأن الوضع فى قطاع غـ ـزة والضفة الغربية والدعوة إلى إنهاء الحـ ـرب على القطاع والسماح بالوصول الفورى للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، معربًا عن التطلع للمضي قدماً في الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل فرنسا والدول الأوروبية باعتباره ركيزة رئيسية لتحقيق السلام بالشرق الأوسط.

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