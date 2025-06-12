وزير الخارجية يطالب بتكثيف الجهود الدولية لمعالجة التحديات التي تواجه دول المنطقة

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، مع أنيت فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، على هامش مشاركته فى منتدى أوسلو.، وينشر “الموجز” تفاصيل اللقاء خلال التقرير التالي.

عقد وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، وحرص الوزير عبد العاطي على استعراض الرؤية المصرية إزاء تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتعرف على تقييم المبعوثة الأوروبية للمستجدات في الأزمة السودانية.

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي

وأكد وزير الخارجية على ضرورة حقن دمـ ـاء السودانيين وتخفيف معاناتهم والحفاظ على مقدرات الدولة السودانية ووحدتها ومؤسساتها، واستعرض الجهود المصرية التي تهدف لتسوية الأزمة في أسرع وقت وحرص مصر على المشاركة في مسارات الوساطة وجهود التسوية المختلفة.

وزير الخارجية

وشهد اجتماع وزير الخارجية مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي تبادل الرؤى حول التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي.

وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمعالجة التحديات الأمنية التي تواجه دول المنطقة

وأكد وزير الخارجية على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لمعالجة التحديات الأمنية التي تواجه دول المنطقة، بما في ذلك مكافحة الإرهـ ـاب والتـ ـطرف.

التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الصومال

كما تناول وزير الخارجية أبرز التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الصومال وسبل دعم جهود السلام والاستقرار من خلال دعم مؤسسات الدولة والحفاظ على سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه.

كما ناقش وزير الخارجية مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي تطورات الانتقال من بعثة أتميس إلى بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم تحقيق الاستقرار في الصومال AUSSOM، وأهمية توفير التمويل اللازم والمستدام لها، والمشاركة المصرية بقوات في البعثة في ضوء حرص مصر على تحقيق الاستقرار في جمهورية الصومال.

الممرات الملاحية الدولية

كما نوه وزير الخارجية إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الممرات الملاحية الدولية وتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر للحفاظ على أمن البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة الدولية، مؤكداً أن أي تهديد لأمن البحر الأحمر ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، لاسيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة.

مبعوثة الاتحاد الأوروبي تشيد بالدور المصري في دعم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي

ومن جانبها، أعربت مبعوثة الاتحاد الأوروبي عن تقديرها الكبير للدور المصري الفاعل والمحوري في دعم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، مشددة على تطلع الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة التشاور والتنسيق مع مصر في الملفات الإقليمية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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