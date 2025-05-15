وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي مع وزيري خارجية الأردن والعراق

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع كل من أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، وفؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق، في اجتماع آلية التعاون الثلاثي ببغداد، وينشر “الموجز” تفاصيل اللقاء خلال التقرير التالي.

بحث وزير الخارجية مع وزيري خارجية الأردن والعراق، خلال اجتماع آلية التعاون الثلاثي ببغداد، سبل الإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة فى مجالات التجارة والصناعة والاتصالات والربط الكهربائي والزراعة والمواصلات، بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة ويسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادي.

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية ووزيري خارجية الأردن والعراق

وأكد وزير الخارجية خلال الاجتماع الحرص على تدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء في الإطار الثلاثي، للانطلاق نحو آفاق ارحب من الشراكة تؤسس لعلاقات ممتدة تحقق المصالح المشتركة وتدعم العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى الاهتمام بمتابعة مسار التعاون الفني مع كل من العراق والأردن.

وزير الخارجية ووزيري خارجية الأردن والعراق

التطورات في قطاع غـ ـزة

وشهد اللقاء الثلاثي بين وزير الخارجية ووزيري خارجية الأردن والعراق بحث مستجدات الوضع فى الإقليم وفي مقدمتها التطورات في قطاع غـ ـزة، حيث تناول اللقاء الجهود الرامية لاستئناف اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار، وحشد التأييد الدولى للخطة العربية لإعادة الإعمار فى غـ ـزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، والمؤتمر الدولي المزمع أن تستضيفه مصر للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غـ ـزة.

المستجدات في سوريا ولبنان

كما شهد اللقاء تبادلا لوجهات النظر حول التطورات في سوريا ولبنان والاستعدادات لانعقاد القمة العربية ببغداد.

واتفق وزير الخارجية ووزيري خارجية الأردن والعراق على مواصلة التنسيق والمتابعة من خلال دورية انعقاد اجتماعات الآلية الثلاثية بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونائب رئيس دولة فلسطين

ومنذ عدة أيام، استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية حسين الشيخ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين، وأكد وزير الخارجية على استمرار مصر في جهود الوساطة لاستئناف وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة، بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى جهودها الحثيثة من أجل تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لـ قطاع غـ ـزة فى ظل التدهور السريع فى الأوضاع الإنسانية فى القطاع.

وزير الخارجية يشدد على رفض مصر لاستخدام إسرائـ ـيل التجويع كسياسة للعقاب الجماعى

وشدد وزير الخارجية على رفض مصر الكامل لاستخدام إسرائـ ـيل التجويع كسياسة للعقاب الجماعى.

وزير الخارجية يستعرض الخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غـ ـزة

وتناول وزير الخارجية مسألة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غـ ـزة وفقاً للخطة العربية-الإسلامية، واستعرض فى هذه الخصوص مستجدات التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غـ ـزة بالشراكة مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

وزير الخارجية: هذا هو الحل الوحيد لتسوية الصـ ـراع الفلسطيني الإسرائيلي

وشدد وزير الخارجية على أهمية خلق أفق سياسي جاد يفضى إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك باعتباره الحل الوحيد لتسوية الصـ ـراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يسمح بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة على أسس راسخة.

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