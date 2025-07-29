الأردن: الكارثة الإنسانية في غزة بلغت مستوى غير مسبوق وتستدعي تحركًا عاجلًا

أعربت وزارة الخارجية الأردنية،الملك عبد الله الثاني ، في بيان رسمي، عن قلق المملكة العميق إزاء "الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة"، مؤكدة أن حجم المعاناة التي يتعرض لها المدنيون قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ النزاعات بالمنطقة ،وشددت عمان على أن استمرار العدوان والحصار قد تجاوز كل الخطوط الحمراء الإنسانية والقانونية.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

دعوات لتحرك دولي فوري

طالبت الحكومة الأردنية المجتمع الدولي بـ"تحرك عاجل وفاعل" لوقف الحرب على غزة، وتوفير ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات الطبية والغذائية والوقود ،كما دعت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية لتحمّل مسؤولياتها تجاه حماية المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، الذين يشكلون النسبة الأكبر من الضحايا.

اتهامات واضحة لإسرائيل

أكد البيان أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الكارثية في القطاع، بما في ذلك تدمير البنية التحتية الصحية، وقطع الكهرباء والمياه، ومنع دخول المساعدات، وأشارت الخارجية الأردنية إلى أن ما يحدث "لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، ولا بد من وقفة ضمير عالمية أمام هذه الجرائم".

تحركات دبلوماسية أردنية متواصلة

أوضح مصدر دبلوماسي أردني أن المملكة تكثف اتصالاتها الإقليمية والدولية، بما في ذلك مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لحشد موقف دولي حاسم يُنهي العدوان، ويُعيد فتح المعابر، ويضمن توفير الحماية الدولية للمدنيين.

دعم شعبي ورسمي متصاعد

وفي موازاة التحركات الرسمية، تتسع رقعة التضامن الشعبي الأردني مع غزة، حيث شهدت العاصمة عمان وعدة مدن أخرى مسيرات جماهيرية حاشدة، تطالب بوقف العدوان ورفع الحصار، كما انطلقت حملات تبرع كبرى لصالح الجرحى والأسر المتضررة.

كارثة إنسانية شاملة

بحسب تقارير أممية حديثة، يعاني أكثر من 2 مليون فلسطيني من ظروف معيشية مأساوية داخل القطاع، وسط شُحٍ في المواد الأساسية وانهيار تام في النظام الصحي، وقد تسبب القصف الإسرائيلي المكثف في نزوح مئات الآلاف من السكان، وتدمير آلاف المنازل، ما يُفاقم الأوضاع بشكل غير مسبوق.

وتُشكل تصريحات الأردن ناقوس خطر جديد أمام العالم، في وقت يستمر فيه العدوان على غزة دون رادع، وبينما تُصرّ المملكة على ضرورة تحرك فوري، يبقى الرهان على الضمير الإنساني العالمي لإنقاذ ما تبقّى من حياة تحت الأنقاض في غزة.

اقرأ أيضا : التحرير الفلسطينية .. تطالب بعقوبات دولية لوقف الإبادة ورفع حصار غزة

السيسي يتلقى اتصالًا من ماكرون: دعم فرنسي للمساعي المصرية في غزة وترحيب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية





