التحرير الفلسطينية .. تطالب بعقوبات دولية لوقف الإبادة ورفع حصار غزة

دعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة، في مقدمتها فرض عقوبات دولية على إسرائيل، لوقف ما وصفته

"حرب الإبادة الجماعية" والمجاعة المفروضة على قطاع غزة، والمطالبة برفع القيود أمام المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأكدت الدائرة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة تجويع ممنهجة ومدروسة، بهدف الضغط على المدنيين ودفعهم نحو التهجير القسري، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 122 فلسطينيًا جراء الحصار وسوء التغذية، بينهم 83 طفلًا، و9 شهداء خلال اليومين الماضيين، بينهم طفلان.

وشددت على أن استمرار هذا الوضع الإنساني الكارثي يستدعي تحركًا دوليًا فوريًا لوضع حد للجرائم المرتكبة بحق المدنيين العزّل في غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار خانق على قطاع غزة منذ أكثر من 17 عامًا، مما تسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة طالت مختلف مناحي الحياة. ومع تصاعد العدوان منذ أكتوبر 2023، تحوّل الحصار إلى أداة تجويع جماعي ووسيلة ضغط تهجيري، حيث تعاني العائلات من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، وسط تدهور القطاع الصحي وانهيار البنية التحتية.

وتحذر منظمات دولية من أن استمرار القيود على دخول المساعدات قد يؤدي إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق، في وقت تتزايد فيه حالات الوفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال وكبار السن.

ورغم المناشدات الدولية، يظل المجتمع الدولي عاجزًا عن فرض ضغط فعّال لإنهاء هذا الحصار وفتح ممرات إنسانية آمنة، ما يطرح تساؤلات حول مصداقية النظام العالمي في حماية حقوق الإنسان.

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