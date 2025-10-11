الجيزة تنشر تفاصيل وصور صادمة حول تمساح حدائق الأهرام

تمساح الجيزة.. شهدت منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة واقعة غريبة أثارت الفزع والدهشة بين المواطنين، بعدما تم العثور على تمساح نيلي صغير الحجم أمام أحد العقارات أمس الجمعة.

وقد تلقت محافظة الجيزة بلاغًا رسميًا بالواقعة، وتحركت على الفور الأجهزة المختصة برئاسة المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم للتعامل مع الموقف وضمان سلامة السكان.

وينشر الموجز في هذا التقرير القصة الكاملة حول العثور على تمساح الجيزة بمنطقة حدائق الأهرام .

ضبط التمساح

تحرك عاجل قيادات الجيزة

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حي الهرم والجهات المعنية بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ والتعامل الفوري معه، مؤكدًا أهمية حماية المواطنين من أي مخاطر محتملة.

وبمجرد وصول فرق الإنقاذ، تم مقابلة المبلّغ الذي أفاد بأنه شاهد التمساح أثناء خروجه من العقار، فبادر بربط فكه بقطعة قماش ووضعه في غرفة مغلقة لحين حضور الجهات المختصة.

المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم

السيطرة على التمساح وتسليمه للجهات البيئية

وبعد الفحص، تبين أن التمساح النيلي صغير الحجم ويبلغ طوله من 90 إلى 100 سنتيمتر تقريبًا.

وقد نجحت الأجهزة التنفيذية في السيطرة عليه بالكامل بالتعاون بين الإدارة العامة لشرطة المسطحات والبيئة، والإدارة العامة للحماية المدنية، ومديرية الطب البيطري، ونقابة العاملين بالصيد البري.

وتم تكميم التمساح وتسليمه إلى وحدة الحياة البرية بوزارة البيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد المنظمة لحماية الكائنات البرية.

تمساح حائق الأهرام

الجيزة للمواطنين: الواقعة تحت السيطرة ولا داعي للقلق

أكدت محافظة الجيزة أن الواقعة تم احتواؤها بشكل كامل ولا تدعو للقلق، مشيرة إلى متابعة الموقف ميدانيًا واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث والحفاظ على سلامة البيئة السكنية للمواطنين.

تحذير من تربية الكائنات البرية داخل المنازل

وحذّرت المحافظة المواطنين من تربية أو اقتناء أي كائنات برية أو مفترسة داخل المنازل أو المناطق السكنية، لما تمثله من خطورة على الأرواح والسلامة العامة، فضلًا عن مخالفتها للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية.

كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي مشاهدات لحيوانات غير مألوفة أو حوادث مشابهة من خلال الخطوط الساخنة أو الجهات المعنية، حفاظًا على أمن المواطنين والبيئة المحيطة.