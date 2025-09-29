شاهد.. كواليس جولة محافظ الجيزة الميدانية بمدارس أبو النمرس

انطلقت صباح اليوم جولات محافظ الجيزة الميدانية؛ لمتابعة عدد من المدارس في مركز ومدينة أبو النمرس مع بداية العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، بهدف الوقوف على انتظام العملية التعليمية ومتابعة الأوضاع داخل الفصول.

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، شملت الجولة مدارس المنوات الثانوية بنين، المنوات الثانوية بنات، أسامة بن زيد الابتدائية بنين وبنات، والمنوات الإعدادية بنين وبنات.

وخلال الزيارة، حرص المحافظ على الاطمئنان على المناهج التعليمية، ومراجعة الكثافات الطلابية داخل الفصول، إضافة إلى التفاعل المباشر مع طلاب المرحلة الثانوية لمناقشتهم حول نظام البكالوريا الجديد.

متابعة النظافة والانضباط داخل المدارس

وجّه المحافظ بضرورة متابعة حالة النظافة داخل المدارس، ومنع أي إشغالات بمحيطها، والعمل على تذليل العقبات كافة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة، كما تابع انتظام توزيع الوجبات المدرسية موجهاً بضرورة التأكد من سلامتها حفاظًا على صحة التلاميذ.

إجراءات الحماية المدنية وسلامة الطلاب

شدد المحافظ على مراجعة وسائل الحماية المدنية والتأكد من توافر طفايات الحريق وصلاحيتها، مع وجود مشرف في كل دور، بالإضافة إلى مشرف عام يتابع تواجدهم. كما أكد على أهمية تنظيم دخول وخروج الطلاب وفترات الاستراحة بما يضمن سلامتهم ويمنع حدوث أي حالات تدافع.

التواصل مع أولياء الأمور

وفي إطار المتابعة الميدانية، التقى المحافظ بعدد من أولياء الأمور والمواطنين خارج المدارس، للاستماع إلى ملاحظاتهم المتعلقة بالعملية التعليمية، خصوصًا ما يخص المسافة بين المدارس ومحل إقامتهم.

وأكد أن المحافظة تبذل جهودًا متواصلة لتحسين البيئة المدرسية بما ينعكس على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

حضور قيادات المحافظة

رافق المحافظ في الجولة كل من سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، زينهم رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، وأيمن عتريس رئيس مكتب التفتيش والمتابعة بالمحافظة.

كان محافظ الجيزة، تابع انطلاق الفصل الدراسي الأول بمختلف المدارس بداية الأسبوع الماضي، موجهاً بمتابعة جاهزية المؤسسات التعليمية وتوفير الأجواء المناسبة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

متابعة النظافة ورفع الإشغالات

أكد المحافظ على أهمية مرور رؤساء الأحياء والمراكز والمدن على المدارس للتأكد من مستوى النظافة داخلها ومحيطها، بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل.

وشدد على رفع أي إشغالات أو تعديات قد تعيق الحركة في محيط المدارس، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومنظمة للطلاب.

جولات قيادات التعليم بالجيزة

تابع المحافظ جولات مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إلى جانب مديري الإدارات التعليمية بمختلف القطاعات، وذلك لمتابعة انتظام الدراسة داخل المدارس، وضمان انضباط العملية التعليمية، مع تقديم الدعم اللازم للإدارات والمدارس في بداية العام الدراسي.

توفير الدعم الكامل للمدارس

شدد المحافظ على ضرورة توفير الدعم الكامل للمدارس وتهيئة بيئة مناسبة للطلاب والمعلمين، مع التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية للتعامل السريع مع أي ملاحظات قد تظهر خلال سير العملية التعليمية.

غرفة عمليات لمتابعة الموقف

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات بمحافظة الجيزة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأوضاع في جميع المدارس، والتنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم لضمان التعامل الفوري مع أي شكاوى أو معوقات تعترض انتظام الدراسة.