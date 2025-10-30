انخفاض جديد في أسعار اللحوم.. تراجع البتلو والكندوز يخفف الضغط على المستهلكين

تقرير شامل حول أسعار اللحوم اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 في الأسواق المصرية

تباين ملحوظ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم

شهدت أسواق اللحوم في مصر اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، تراجعًا جديدًا في أسعار بعض أنواع اللحوم، خاصة لحوم البتلو والكندوز صغير السن، في حين ارتفعت أسعار أخرى بنسب طفيفة، بحسب التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ويرصد الموجز التفاصيل.



ويأتي هذا التراجع في ظل محاولات الأسواق المحلية تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وسط توقعات بمزيد من الانخفاضات خلال الأسبوع المقبل مع زيادة المعروض من اللحوم المحلية قبل فصل الشتاء.

سعر لحم الضأن الصافي ينخفض 6 جنيهات

أسعار اللحوم.. سجل كيلو لحم الضأن الصافي اليوم متوسط سعر بلغ 424 جنيهًا بانخفاض قدره 6 جنيهات عن سعره السابق،

وتراوح السعر بين 300 و500 جنيه للكيلو في مختلف المحافظات، بحسب حالة العرض والجودة، ويُعد هذا الانخفاض مؤشراً إيجابياً في ظل ارتفاع الأسعار الذي شهده السوق خلال الأسابيع الماضية.

ارتفاع طفيف في سعر الضأن بالعظم

على الجانب الآخر، ارتفع متوسط سعر اللحم الضاني بالعظم إلى 399 جنيهًا للكيلو بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق.

وتراوحت الأسعار ما بين 300 و460 جنيهًا في المحافظات، متأثرة بتكاليف النقل والذبح ومواسم الطلب في الريف والمناطق الشعبية.

تراجع أسعار البتلو.. انخفاض 12.5 جنيه في المتوسط

انخفض سعر اللحم البتلو الصافي ليسجل متوسط 407 جنيهات للكيلو، بانخفاض ملحوظ قدره 12.5 جنيه.

وتراوحت الأسعار بين 350 و500 جنيه للكيلو في الأسواق.

أما اللحم البتلو بالعظم فسجل 390 جنيهًا للكيلو بزيادة طفيفة قدرها 5 جنيهات، حيث يتراوح السعر بين 320 و500 جنيهًا حسب المنطقة ونوعية الذبيحة.

الكندوز الكبير يرتفع.. والصغير ينخفض بشكل واضح

بلغ متوسط سعر الكندوز كبير السن نحو 358 جنيهًا للكيلو بزيادة طفيفة قدرها جنيهين، بينما سجل الكندوز صغير السن تراجعًا كبيرًا بقيمة 18 جنيهًا ليصل إلى 393 جنيهًا للكيلو، بعد أن تراوح بين 350 و500 جنيهًا في الأسواق.

هذا التباين يعكس اختلاف الطلب على الأنواع الصغيرة من اللحوم التي يفضلها المستهلكون لطراوتها وسهولة طهيها.

الكندوز متوسط السن يسجل تراجعًا طفيفًا

أما الكندوز متوسط السن فقد شهد انخفاضًا طفيفًا بنحو 3 جنيهات ليسجل متوسط 402 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعره بين 340 و460 جنيهًا حسب جودة اللحوم ومصدرها.



ويُذكر أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار النسبي مع بداية الأسبوع، وسط توقعات بأن تشهد الأسعار اتجاهًا تنازليًا خلال شهر نوفمبر مع زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم.

تؤكد المؤشرات أن انخفاض أسعار البتلو والكندوز اليوم يمثل انفراجة للمستهلكين بعد موجة ارتفاعات طويلة، فيما تواصل الحكومة مراقبة الأسعار لضمان استقرار السوق ومنع أي ممارسات احتكارية تؤثر على المستهلك النهائي.

