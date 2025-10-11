استقرار أسعار الدولار واليورو اليوم السبت.. وهدوء في سوق الصرف المصري

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، مما يعكس حالة من التوازن في سوق النقد الأجنبي، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

اسعار العملات الأجنبية



سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.48 جنيهًا للشراء و47.62 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو الأوروبي

بلغ سعر اليورو اليوم 55.22 جنيهًا للشراء و55.39 جنيهًا للبيع، مستقرًا دون تغير يُذكر عن تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الإسترليني في تعاملات البنك المركزي 63.67 جنيهًا للشراء و63.87 جنيهًا للبيع.





سعر الفرنك السويسري

استقر الفرنك السويسري عند مستوى 59.34 جنيهًا للشراء و59.54 جنيهًا للبيع.

سعر 100 ين ياباني

بلغ سعر 100 ين ياباني اليوم 31.08 جنيهًا للشراء و31.17 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات العربية

الريال السعودي: 12.65 جنيهًا للشراء و12.67 جنيهًا للبيع.

الدرهم الإماراتي: 12.92 جنيهًا للشراء و12.96 جنيهًا للبيع.

الدينار الكويتي: 155.41 جنيهًا للشراء و155.90 جنيهًا للبيع.

اليوان الصيني: 6.66 جنيهًا للشراء و6.68 جنيهًا للبيع.



تحليل اتجاهات السوق

الاستقرار النسبي:

تشهد أسعار العملات الرئيسية استقرارًا أمام الجنيه المصري، نتيجة توازن العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، إلى جانب الإجراءات النقدية المستمرة للبنك المركزي التي تهدف إلى دعم استقرار السوق.

العوامل المؤثرة:

يعزى هذا الهدوء إلى استمرار التدفقات الدولارية المنتظمة من مصادر رئيسية، مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى تحسن مؤشرات الثقة في النظام المصرفي.

التوقعات المستقبلية:

من المرجح أن يستمر الاستقرار النسبي خلال الأيام المقبلة، ما لم تحدث تغيرات عالمية في أسعار الفائدة أو الطاقة قد تؤثر على حركة العملات في الأسواق الدولية.

الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات

سعر البيع: هو السعر الذي يبيع به البنك أو شركة الصرافة العملات الأجنبية للعملاء.

سعر الشراء: هو السعر الذي يشتري به البنك العملات الأجنبية من العملاء.

ويكون دائمًا سعر البيع أعلى من سعر الشراء لتحقيق هامش ربح يغطي تكاليف التداول والتحويل.

إقرأ يضًا:

العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

أسعار الذهب اليوم السبت 20 سبتمبر في مصر.. عيار 21 يواصل الاستقرار

