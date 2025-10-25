هتشتري بكام | ننشر أسعار اللحوم والأسماك والفراخ والخضار اليوم السبت

يبحث المواطنون اليوم السبت 25 اكتوبر 2025 ، عن أحدث أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية، حيث شهدت بعض الأصناف ارتفاعات جديدة خاصة في اللحوم والدواجن، بينما استقرت أسعار الخضروات والفواكه نسبيًا، وسط حالة من الترقب بين المستهلكين والتجار ، وفيما يلي يعرض موقع الموجز الأسعار كالتالي:

اسعار اللحوم الحمراء اليوم

الكندوز: من 400 إلى 420 جنيهًا/كجم.

البتلو: من 360 إلى 415 جنيهًا/كجم.

البلدي: من 350 إلى 420 جنيهًا/كجم.

الفلتو: نحو 430 جنيهًا/كجم.

الكبدة البلدي: من 400 إلى 450 جنيهًا/كجم.

المفروم: بين 300 إلى 420 جنيهًا/كجم.

الضأن: من 400 إلى 450 جنيهًا/كجم.

الجملي: من 290 إلى 340 جنيهًا/كجم.

اللحوم في المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة

تعمل المنافذ التابعة لوزارة التموين والجهات الحكومية على توفير اللحوم بأسعار أقل دعمًا للمواطنين، حيث سجلت الأسعار التالية:

الكندوز: 360 جنيهًا جنيهًا/كجم.

السجق البلدي: 235 جنيهًا/كجم.

الضأن: 420 جنيهًا جنيهًا/كجم.

الكبدة البلدي: 250 جنيهًا/كجم.

المفروم: 240 جنيهًا/كجم.

البلدي الطازج: 350 جنيهًا/كجم.

-انخفاض طفيف في سعر الفراخ البيضاء اليوم

شهدت بورصة الدواجن اليوم تراجعًا محدودًا في أسعار الفراخ البيضاء بنحو 2 جنيه للكيلو، بينما استقرت أسعار الفراخ الساسو والبلدي دون تغيير، وفقًا لآخر تحديث من بورصة الدواجن:

الفراخ البيضاء: من 64 إلى 65 جنيهًا/كجم في البورصة، وتباع للمستهلك بين 73 إلى 74 جنيهًا/كجم.

الساسو: من 98 إلى 99 جنيهًا/كجم في البورصة، وللمستهلك بين 108 و109 جنيهًا.

البلدي: نحو 110 جنيهًا/كجم في البورصة، وتصل إلى 120 جنيهًا للكيلو في الأسواق.

استقرار أسعار البيض بأنواعه

استمرت أسعار البيض في الثبات مع وفرة المعروض بالمزارع والمحال التجارية، وجاءت الأسعار كالتالي:

كرتونة البيض الأحمر: 150 جنيهًا جملة – 160 جنيهًا للمستهلك.

كرتونة البيض الأبيض: 147 جنيهًا جملة – 156 جنيهًا للمستهلك.

- استقرار نسبي في أسعار الأسماك والمأكولات البحرية ،وتضاف إلى الأسعار المعلنة زيادات تتراوح بين 10 إلى 15 جنيهًا كهامش ربح في منافذ البيع المختلفة:

البلطي الصغير: 72.8 جنيهًا/كجم.

البلطي الأسواني: 94.6 جنيهًا/كجم.

فيليه بلطي: 183.75 جنيهًا/كجم.

البلطي الممتاز: 105.97 جنيهًا.

الجمبري وسط: 330.16 جنيهًا/كجم

الماكريل المجمد: 127.07 جنيهًا/كجم.

مكرونة سويسي: 122.26 جنيهًا.

السردين المجمد: 104.31 جنيهًا/كجم.

الشعور: 200 جنيهًا/كجم

الجمبري جامبو: 498.73 جنيهًا/كجم.

الحدادي: 83.33 جنيهًا/كجم

المرجان وسط: 134.57 جنيهًا/كجم

الكابوريا: 162.5 جنيهًا/كجم

السبيط: 342.3 جنيهًا/كجم

أسعار الخضروات في القاهرة (جنيهًا/كجم)

البامية: 70 جنيهًا/كجم

الطماطم: 15 – 20 جنيهًا/كجم

الفاصوليا: 35 – 40 جنيهًا/كجم

الفلفل الرومي البلدي: 22 – 25 جنيهًا/كجم

الكوسة: 20 – 25 جنيهًا/كجم

الثوم البلدي: 55 – 65 جنيهًا/كجم

البطاطس: 15 – 20 جنيهًا/كجم

القلقاس: 20 – 22 جنيهًا/كجم

أسعار الفواكه في القاهرة (جنيهًا/كجم)

الجوافة: 40 جنيهًا/كجم

المانجو: 60 – 120 جنيهًا/كجم حسب النوع

التفاح: 80 – 100 جنيهًا/كجم

الرمان: 35 – 45 جنيهًا/كجم

البرتقال: 25 – 35 جنيهًا/كجم

الكاكا: 40 – 60 جنيهًا/كجم

القشطة: 120 – 130 جنيهًا/كجم

الجوافة: من 20 إلى 25 جنيهًا/كجم

التين البرشومي: من 25 إلى 30 جنيهًا/كجم

الموز. : من 25 إلى 30 جنيهًا/كجم

- توازن في الأسواق وتوافر السلع الأساسية

تعكس حركة الأسعار الحالية حالة من الاستقرار النسبي في السوق المصرية، مدعومة بتوافر السلع في المنافذ الحكومية والخاصة، وجهود مستمرة من الدولة لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تؤكد مؤشرات السوق المصري استمرار استقرار أسعار السلع الغذائية بوجه عام، في ظل جهود الحكومة لضبط الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار تنافسية داخل المنافذ التموينية، مما يسهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق توازن الأسعار في مختلف المحافظات

