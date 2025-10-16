هتشتري بكام؟ .. تعرف على أسعار اللحوم والأسماك الخضروات والفاكهة اليوم الخميس

تشهد الأسواق المصرية، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، استقرارًا عامًا في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك وفق آخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية بمجلس الوزراء، بينما سجلت تحركات طفيفة في أسعار بعض الخضروات والفاكهة مع استمرار وفرة المعروض داخل الأسواق والمنافذ الحكومية، فيها يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



وجاءت اسعار اللحوم على النحو التالي (جنيهًا/كجم):

الكندوز: من 400 إلى 420 جنيهًا/كجم

البلدي: من 400 إلى 450 جنيهًا/كجم

البتلو: من 360 إلى 415 جنيهًا/كجم

الضأن: من 440 إلى 500 جنيهًا/كجم

الجملي: من 290 إلى 340 جنيهًا/كجم

وفي المنافذ الحكومية التابعة لوزارة التموين:

الكندوز بـ 360 جنيهًا/كجم

البلدي الطازج بـ 350 جنيهًا/كجم

المفروم بـ 240 جنيهًا/كجم

الكبدة بـ 250 جنيهًا/كجم

السجق بـ 235 جنيهًا/كجم

ثبات أسعار الدواجن والبيض في البورصة والأسواق

استمرت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في الاستقرار اليوم، دون تغيّر يُذكر في أسعار البيض، وفق بيانات بورصة الدواجن .

أسعار الدواجن (جنيهًا/كجم):

الفراخ البيضاء: من 61 إلى 62 جنيهًا في البورصة، وللمستهلك من 71 – 73جنيهًا

الفراخ الساسو: من 105 إلى 106 جنيهات في البورصة، وللمستهلك من 115 – 116 جنيهًا

الفراخ البلدي: 115 جنيهًا في البورصة، وتصل للمستهلك بـ 125 جنيهًا/كجم

أسعار البيض (جنيهًا للكرتونة):

الأحمر: 162 جنيهًا

الأبيض: 156 جنيهًا

البلدي: 141 جنيهًا

الأسماك والمأكولات البحرية تحافظ على توازن الأسعار

شهدت الأسواق استقرارًا ملحوظًا في أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، مع فروق بسيطة تبعًا للمصدر والجودة ، وجاءت الأسعار كالتالي (جنيهًا/كجم):

البلطي الممتاز: 105.97 جنيهًا

فيليه بلطي: 183.75 جنيهًا

جمبري وسط: 330.16 جنيهًا

جمبري جامبو: 498.73 جنيهًا

ماكريل مجمد: 127.07 جنيهًا

سردين مجمد: 104.31 جنيهًا

كابوريا: 162.50 جنيهًا

سبيط: 342.30 جنيهًا

الخضروات تستقر رغم تفاوت المحافظات

استقرت أغلب أسعار الخضروات الأساسية اليوم، مع ارتفاع طفيف في بعض الأصناف الموسمية ، وفيما يلي الأسعار (جنيهًا/كجم):

الطماطم: من 20 إلى 25 جنيهًا/كجم

البطاطس: من 12 إلى 15 جنيهًا/كجم

الكوسة: من 9 إلى 15 جنيهًا/كجم

الفلفل الألوان: من 20 إلى 35 جنيهًا/كجم

الملوخية: من 5 إلى 10جنيهات/كجم

الخيار البلدي: من 9 إلى 11 جنيهًا/كجم

البامية: من 25 إلى 35 جنيهًا/كجم

الثوم: من 40 إلى 60 جنيهًا/كجم

ثبات الفاكهة المحلية وارتفاع محدود في المستوردة

أظهرت مؤشرات الأسواق ثبات أسعار الفاكهة المحلية، في حين شهدت الأصناف المستوردة ارتفاعًا طفيفًا نتيجة لتكاليف النقل ، وجاءت الأسعار على النحو التالي (جنيهًا/كجم):

البرتقال البلدي: من 20 إلى 25 جنيهًا/كجم

العنب الأحمر: من 25 إلى 30 جنيهًا/كجم

التفاح الجولدن: من 50 إلى 80 جنيهًا/كجم

الرمان: من 15 إلى 30 جنيهًا/كجم

الجوافة: من 20 إلى 25 جنيهًا/كجم

التين البرشومي: من 16 إلى 26 جنيهًا/كجم

المانجو فص: من 60 إلى 100 جنيهًا/كجم

الكمثرى الثلاجة: من 30 إلى 60 جنيهًا/كجم

ختام النشرة الاقتصادية

تؤكد مؤشرات السوق المصري استمرار استقرار أسعار السلع الغذائية بوجه عام، في ظل جهود الحكومة لضبط الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار تنافسية داخل المنافذ التموينية، مما يسهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق توازن الأسعار في مختلف المحافظات.

