ننشر جدول مواقيت الصلاة في جميع محافظات الجمهورية اليوم الأربعاء 12 نوفمبر

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن جدول مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات الجمهورية ليوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025، والذي يتيح للمواطنين التعرف على مواعيد أداء الفروض الخمسة في كل مدينة بعد تطبيق التوقيت الشتوي.

بحث متزايد عن مواقيت الصلاة يوميًا

يشهد محرك البحث «جوجل» نشاطًا متزايدًا يوميًا، من جانب المواطنين في مختلف المحافظات، بحثًا عن مواقيت الصلاة الدقيقة التي توفرها الهيئة المصرية العامة للمساحة عبر موقعها الرسمي، والتي تشمل أكثر من 79 مدينة على مستوى الجمهورية.

أبرز مواعيد الصلاة غدًا في المحافظات

وفقًا لبيانات الهيئة، جاءت مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 على النحو التالي:

القاهرة: الفجر 4:48 ص، الظهر 11:39 ص، العصر 2:39 م، المغرب 5:00 م، العشاء 6:20 م.

الإسكندرية: الفجر 4:54 ص، الظهر 11:44 ص، العصر 2:42 م، المغرب 5:03 م، العشاء 6:24 م.

المنصورة: الفجر 4:49 ص، الظهر 11:39 ص، العصر 2:37 م، المغرب 4:58 م، العشاء 6:19 م.

أسيوط: الفجر 4:46 ص، الظهر 11:39 ص، العصر 2:44 م، المغرب 5:05 م، العشاء 6:23 م.

الغردقة: الفجر 4:36 ص، الظهر 11:29 ص، العصر 2:33 م، المغرب 4:55 م، العشاء 6:13 م.

مطروح: الفجر 5:05 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 2:53 م، المغرب 5:14 م، العشاء 6:35 م.

مواعيد العشاء في المحافظات

يُلاحظ أن موعد صلاة العشاء في الإسكندرية سيكون عند السادسة و24 دقيقة مساءً، وهو من أواخر المواعيد المسائية مقارنة بباقي المدن، في حين تتقدم المواعيد قليلًا في محافظات الوجه القبلي والبحر الأحمر.

وأكدت الهيئة استمرار تحديث جداول المواقيت يوميًا بما يتوافق مع التغيرات الفلكية ومواسم العام، مع إمكانية الاطلاع عليها إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي أو تطبيقاتها المعتمدة.

