روسيا تعلن: أوكرانيا حاولت استهداف مقر بوتين وسنرسل أدلة لأمريكا

أعلنت روسيا، الخميس 1 يناير 2026، أنها فكّت شفرة ملف لطائرة مسيرة أوكرانية أُسقطت مؤخرًا، يُظهر محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منطقة نوفجورود شمال البلاد. وأكدت موسكو أنها ستسلم هذه الأدلة إلى الولايات المتحدة عبر القنوات الرسمية، ويرصد الموجز التفاصيل.

محاولة استهداف مقر بوتين

اتهمت روسيا، يوم الاثنين الماضي، أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين باستخدام 91 طائرة مسيرة هجومية بعيدة المدى، بحسب تصريحات رسمية للكرملين. وأوضح بيان وزارة الدفاع الروسية، المنشور على تطبيق تيليجرام، أن "كشف فك تشفير بيانات التوجيه أظهر أن الهدف النهائي للطائرة المسيرة الأوكرانية في 29 ديسمبر 2025 كان منشأة ضمن مقر إقامة الرئيس في نوفجورود".

وأضاف البيان أن المواد سيتم إرسالها إلى الجانب الأمريكي، وذلك لتعزيز التعاون في مسائل الأمن الدولي.

موقف الولايات المتحدة ورد ترامب

في البداية، أبدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعاطفه مع المزاعم الروسية، وقال للصحفيين إن بوتين أبلغه بالحادثة المزعومة وأنه "غاضب جدًا" حيالها، وأضاف ترامب: "ربما تقولون إن الهجوم لم يقع، وهذا وارد، لكن الرئيس بوتين أخبرني هذا الصباح أنه وقع".

لكن بحلول الأربعاء، بدا ترامب أكثر تشككًا، حيث شارك على وسائل التواصل الاجتماعي مقالًا من صحيفة نيويورك بوست يتهم روسيا بعرقلة جهود السلام في أوكرانيا، ما يعكس تغير موقفه بين يوم وآخر.

شكوك أوكرانيا والدول الغربية

نفى الجانب الأوكراني تنفيذ أي هجوم ضد بوتين أو مقر إقامته، واصفًا الاتهام الروسي بأنه جزء من حملة تضليل تهدف إلى إثارة الخلاف بين كييف وواشنطن، خصوصًا بعد الاجتماع الأخير بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولين في الأمن القومي الأمريكي أكدوا أن أوكرانيا لم تستهدف بوتين أو منزله، وأيدت وكالة الاستخبارات المركزية هذا التقييم، مؤكدين عدم وقوع أي هجوم من هذا النوع.

التوتر في المحادثات مع أمريكا

أشارت موسكو أيضًا إلى أن هذه التطورات قد تؤثر على موقفها التفاوضي في المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وهو ما يسلط الضوء على تأثير النزاعات المعلوماتية على العلاقات الدولية.

تستمر الأزمة بين موسكو وكييف في التصعيد الإعلامي، فيما يبقى الغرب والولايات المتحدة يراجعان الأدلة والوقائع قبل اتخاذ أي مواقف سياسية أو عسكرية حاسمة.