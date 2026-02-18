في أول اجتماع.. محافظ الجيزة يصدر توجيهات عاجلة للمديريات بشأن أولويات العمل

في أول اجتماع موسع عقب توليه المسؤولية، وضع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أجندة عمل المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمات والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين سيكونان في صدارة أولويات العمل التنفيذي داخل المحافظة، مع التركيز على الانضباط والتواجد الميداني الفعّال.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ مع مديري المديريات ورؤساء الأجهزة الخدمية على مستوى المحافظة، بحضور إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، لمناقشة آليات تطوير الخدمات بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة.

توجيهات محافظ الجيزة

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، استهل المحافظ الاجتماع بتهنئة الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الانضباط والتواجد الميداني، مشيرًا إلى أن شعور المواطن بتحسن مستوى الخدمة يُعد المعيار الأساسي لقياس معدلات النجاح، وأن أي تطوير حقيقي يجب أن ينعكس بشكل مباشر وملموس على أرض الواقع.

اجتماع محافظ الجيزة

خطط عمل واضحة وجداول زمنية ملزمة

أكد محافظ الجيزة أهمية إعداد خطط عمل واضحة ورؤى قابلة للتنفيذ لكل مديرية وجهاز، مع ربطها بجداول زمنية محددة لضمان تحقيق المستهدف منها. كما شدد على تفعيل قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وسرعة فحص الشكاوى والاستجابة لها بأساليب مبتكرة، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها.

متابعة مستمرة ومحاسبة لتحقيق الإنجاز

شدد الدكتور أحمد الأنصاري على أن المحافظة ستعمل وفق رؤية تقوم على المتابعة المستمرة والمحاسبة، ودعم الأفكار والمبادرات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية المختلفة يمثل الأساس لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز في القطاعات الخدمية.

العمل بروح الفريق لتسريع وتيرة الأداء

وفي ختام اللقاء، أشار المحافظ إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتحقيق التناغم بين مختلف القطاعات، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بصورة فعالة.

احتفال استطلاع رؤية هلال شهر رمضان

من جانب آخر شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الاحتفال الرسمي الذي نظمته دار الإفتاء المصرية تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة استطلاع رؤية هلال شهر رمضان المعظم لعام 1447 هـ، وذلك تلبيةً للدعوة التي تلقاها من فضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية. ويأتي ذلك في إطار مشاركة القيادات التنفيذية في المناسبات الدينية والوطنية تأكيدًا على روح التلاحم بين مؤسسات الدولة واحتفاءً بقدوم شهر رمضان المبارك.

احتفالية دار الإفتاء

حضور رسمي وديني رفيع المستوى

وجاءت الاحتفالية بحضور فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وفضيلة الدكتور أحمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور شوقي علام رئيس اللجنة الدينية بمجلس مجلس الشيوخ المصري ومفتي الجمهورية السابق، وفضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية الأسبق، وفضيلة الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية الأسبق، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وعلماء الدين.

تهنئة رسمية بمناسبة حلول شهر رمضان 1447 هـ

وتقدم محافظ الجيزة بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر بمزيد من التقدم والرخاء، وأن يحفظ الوطن ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن شهر رمضان المبارك يمثل مناسبة عظيمة لتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء الوطن، وترسيخ معاني الوحدة الوطنية التي تميز الشعب المصري عبر تاريخه.