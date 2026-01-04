توقعات الأبراج اليوم.. الأحد 4 يناير 2026 على الصعيد المهني والمالي والعاطفي

يحرص عدد كبير من الأشخاص على متابعة توقعات الأبراج والفلك بشكل يومي، في محاولة لاستطلاع ما قد يحمله لهم اليوم من فرص أو تحديات على مختلف الأصعدة.

وانطلاقًا من ذلك، يقدّم موقع «الموجز» خدمة «حظك اليوم» لمختلف الأبراج، لإطلاع القراء على أبرز التوقعات اليومية قبل اتخاذ قراراتهم.

مع التأكيد على أن هذه الخدمة تأتي في إطار التسلية والترفيه فقط، إذ إن علم الغيب بيد الله وحده، وما يُنشر لا يعدو كونه توقعات واحتمالات لا أكثر.

توقعات كافة الابراج الفلكيه

♈ الحمل: يوم مليء بالحركة والتواصل، وقد تنجح في كسب دعم مهم إذا أحسنت الحوار.



♉ الثور: استقرار وأمان يجعلانك أكثر هدوءًا وثقة في خطواتك القادمة.



♊ الجوزاء: لقاء أو اتصال يعيد لك الحماس ويغير حالتك المزاجية للأفضل.



♋ السرطان: قرارات عاطفية موفقة تقربك ممن تحب وتزيد شعورك بالأمان.



♌ الأسد: نقاشات حساسة تحتاج منك هدوءًا حتى لا تتحول لخلافات غير ضرورية.



♍ العذراء: تقدير أو إشادة بجهدك تمنحك دفعة معنوية قوية.



♎ الميزان: توتر بسيط يمر سريعًا مع نهاية اليوم.



♏ العقرب: نجاح ملحوظ في التفاوض أو إقناع الآخرين بوجهة نظرك.



♐ القوس: أخبار مفرحة تخص العمل أو أمر كنت تنتظره.



♑ الجدي: تفكير جاد في المستقبل وترتيب أولوياتك بدقة.



♒ الدلو: دعم من شخص مقرب يجعلك أكثر ثباتًا.



♓ الحوت: أجواء رومانسية ومشاعر صادقة تسيطر على يومك.

طريقة معرفة برجك الفلكي :

تتألف الأبراج الفلكية من اثني عشر برجًا، ولكل برج تاريخ ميلاد محدد يميزه بصفات وشخصية وسلوك حياة مختلفة. تتأثر هذه الأبراج بحركة الكواكب، حيث يؤثر كل كوكب على برج معين. كما يرتبط كل برج بحجر حظ خاص به. وتنقسم الأبراج إلى أربع مجموعات: الأبراج الترابية (العذراء، الثور، الجدي)، الأبراج المائية (العقرب، الحوت، السرطان)، الأبراج الهوائية (الدلو، الميزان، الجوزاء)، والأبراج النارية (الأسد، القوس، الحمل).

تواريخ ميلاد كل برج ومدى التوافق بينها والكواكب المؤثرة عليها.

تواريخ الأبراج الفلكية:

- برج الحمل: 21/3 - 19/4

- برج الثور: 20/4 - 21/5

- برج الجوزاء: 22/5 - 21/6

- برج السرطان: 22/6 - 22/7

- برج الأسد: 23/7 - 22/8

- برج العذراء: 23/8 - 22/9

- برج الميزان: 23/9 - 23/10

- برج العقرب: 24/10 - 21/11

- برج القوس: 22/11 - 21/12

- برج الجدي: 22/12 - 19/1

- برج الدلو: 20/1 - 18/2

- برج الحوت: 19/2 - 20/3.



إقرأ أيضًا :

توقعات الأبراج المائية اليوم الأربعاء.. طاقة إيجابية للحوت وتحذيرات للعقرب والسرطان

توقعات اليوم الأربعاء لمواليد الأبراج النارية.. يوم مليء بالمفاجآت والفرص