العلماء يحسمون الجدل: سبع ساعات هي المدة المثالية لنوم صحي متوازن

كشف علماء النوم أن الاعتقاد الشائع بضرورة النوم لثماني ساعات يوميًا ليس قاعدة علمية، بل إرث ثقافي نشأ منذ الثورة الصناعية.

وتُظهر الدراسات الحديثة أن الأشخاص الذين يعيشون في مجتمعات خالية من الكهرباء ينامون عادةً بين ست إلى سبع ساعات فقط، دون زيادة في مخاطر الأمراض أو الوفاة.



- النوم الطبيعي وتطور المفهوم العلمي

أوضح عالم الأحياء التطورية بجامعة هارفارد دانيال ليبرمان أن قاعدة "الثماني ساعات" لا تستند إلى حقائق بيولوجية، بل إلى تقاليد اجتماعية. وأشار إلى أن أفضل معدلات الصحة تظهر لدى من ينامون نحو سبع ساعات يوميًا، وهو ما أكده في كتابه "ممارسة الرياضة: علم النشاط البدني والراحة والصحة" ومقابلاته البحثية الأخيرة.



- من الثقافة إلى العلم

تؤكد الباحثة في علم النوم ريبيكا روبينز أن الرقم الثابت "ثماني ساعات" نتاج ثقافة المجتمع أكثر من كونه معيارًا علميًا، مشددة على أهمية جودة النوم وانتظامه بدلًا من التركيز على عدد الساعات. وتشير توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب النوم إلى أن البالغين يحتاجون إلى سبع ساعات أو أكثر، مع اختلاف الاحتياجات الفردية تبعًا للعمر والحالة الصحية.



- العلاقة بين النوم والصحة على شكل حرف U

أثبتت الدراسات أن العلاقة بين مدة النوم والمخاطر الصحية تتخذ شكل حرف U؛ حيث تزداد المخاطر عند النوم أقل من سبع ساعات أو أكثر من تسع ساعات. وتشمل هذه المخاطر ارتفاع معدلات الشيخوخة البيولوجية واضطرابات القلب والمناعة، مما يجعل النوم في حدود سبع ساعات يوميًا هو الأنسب لصحة الجسم والعقل.



- نصائح الخبراء لنوم صحي

اجعل نومك بين سبع إلى تسع ساعات يوميًا، واعتبر سبع ساعات الحد الأدنى المثالي.

حافظ على مواعيد نوم واستيقاظ ثابتة، وتعرض للضوء الطبيعي صباحًا.

قلل من الضوء الأزرق مساءً، واجعل غرفتك مظلمة وباردة.

تجنب الكافيين قبل النوم، واهتم بجودة الراحة أكثر من عدد الساعات.

إذا كنت تحتاج بانتظام أكثر من تسع ساعات، يُنصح بمراجعة الطبيب لاستبعاد اضطرابات النوم أو الاكتئاب.

- خلاصة علمية

يؤكد الباحثون أن النوم المثالي ليس رقمًا جامدًا، بل نطاق مرن يتغير وفق الحالة الصحية والعمر والظروف اليومية. فسبع ساعات من النوم الجيد والمتصل تُعد النقطة المثالية لمعظم البالغين، مما يجعل جودة النوم أهم من كميته لتحقيق حياة أكثر صحة وتوازنًا.

