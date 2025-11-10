مشروبات سحرية تذيب البلغم وتعالج الكحة بسرعة مذهلة في موسم البرد

مع دخول فصل الشتاء واشتداد موجات البرد، تزداد معاناة الكثيرين من الكحة والبلغم المستمر رغم تناول الأدوية المتنوعة. وبينما يبحث البعض عن علاج دوائي سريع، يؤكد خبراء التغذية أن الحل قد يكون في مشروبات طبيعية دافئة موجودة في كل بيت تساعد على إذابة البلغم وطرده بسهولة دون آثار جانبية، ويرصد الموجز التفاصيل.

أسباب تراكم البلغم وصعوبة التخلص منه

يوضح الدكتور عماد سلامة، أخصائي التغذية العلاجية، أن البلغم مادة طبيعية موجودة في الرئة لحمايتها، ولكن مع الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا يصبح أكثر كثافة، مما يصعّب طرده من الجهاز التنفسي.

ويضيف أن الخطأ الأكبر هو إهمال شرب الماء والسوائل الدافئة أثناء المرض، مما يجعل الجسم يحتفظ بالماء للأعضاء الحيوية فقط، ويؤدي إلى زيادة لزوجة البلغم وصعوبة التخلص منه.

كما يحذر سلامة من تراكم البلغم داخل الشعب الهوائية، لأن ذلك قد يؤدي إلى تكاثر البكتيريا والتهاب الشعب أو الإصابة بالتهاب رئوي في الحالات الشديدة.

مشروبات طبيعية تذيب البلغم بسرعة

بحسب الدكتور سلامة، هناك مجموعة من المشروبات الدافئة التي تُعد “سحرية” في إذابة البلغم وتخفيف الكحة، من أبرزها:

1. الليمون الدافئ

يساعد الليمون على تنظيف الحلق وتفكيك البلغم، لكن يجب ألا يكون مغليًا حتى لا يفقد فيتامين "سي"، بل يضاف بعد أن تبرد المياه قليلًا.

2. الزنجبيل الطازج

يحتوي الزنجبيل على إنزيمات مضادة للالتهابات تقلل احتقان الأغشية المخاطية، ويمكن خلطه بعصير الليمون للحصول على تأثير مزدوج في إذابة البلغم وتطهير الحلق.

3. الأعشاب الدافئة

من أهمها اليانسون والتيليو وورق الجوافة وورق اللبلاب، وهي معروفة بقدرتها على تهدئة السعال وتفكيك المخاط وطرده طبيعيًا من الجسم.

4. الشوربة

سواء كانت شوربة خضار أو دجاج أو لحم، فهي مصدر ممتاز للسوائل والمعادن التي تقلل الالتهابات وتساعد على إذابة البلغم وتخفيف احتقان الصدر.

طرق إضافية لتخفيف الكحة والبلغم

الاستنشاق بالبخار: يساعد على إذابة البلغم المتراكم في الصدر والأنف.

يساعد على إذابة البلغم المتراكم في الصدر والأنف. الغرغرة بالماء والملح: كل أربع ساعات لتقليل الالتهاب وتطهير الحلق.

كل أربع ساعات لتقليل الالتهاب وتطهير الحلق. منقوع اللبان الدكر: يُنقع في ماء دافئ ليلة كاملة ويُشرب كوب منه قبل الأكل يوميًا، لخصائصه القوية المضادة للالتهابات.

يُنقع في ماء دافئ ليلة كاملة ويُشرب كوب منه قبل الأكل يوميًا، لخصائصه القوية المضادة للالتهابات. اختيار الدواء المناسب: يُفضل تناول أدوية طاردة للبلغم بدلًا من أدوية تثبيط الكحة، لأنها تساعد في طرده وتسريع الشفاء.

تحذيرات ونصائح ختامية

يشدد الأطباء على أن الكحة وسيلة دفاع طبيعية لطرد البلغم، لذا يجب عدم إيقافها بشكل مفاجئ بالأدوية، كما يُنصح بالإكثار من السوائل الدافئة، وتجنب التدخين والمشروبات الباردة التي تزيد لزوجة البلغم.

وفي النهاية، فإن الاعتماد على المشروبات الطبيعية الدافئة مع الراحة الكافية يعد من أنجح الطرق لعلاج الكحة والبلغم دون الحاجة لكثرة الأدوية أو المضادات الحيوية.

