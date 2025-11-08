فيديو صادم .. أم تُلقي بأطفالها الثلاثة في الشارع وتغادر بلا عودة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» مقطع فيديو مؤلمًا يظهر أمًّا تُلقي بأطفالها الثلاثة في

الشارع، تاركة إياهم ينامون في العراء دون طعام أو مأوى، في واقعة أثارت حالة من الغضب والاستنكار بين النشطاء الذين وصفوا المشهد بأنه جريمة إنسانية.



ويُظهر الفيديو الأطفال الصغار وهم يفترشون الأرض ويلتحفون ملابسهم البسيطة، فيما يُسمع صوت بعض الجيران وهم يحاولون التواصل مع الأم التي غادرت المكان تاركة أبناءها خلفها دون تفسير.



- مطالب عاجلة بتدخل التضامن الاجتماعي

عقب انتشار الفيديو، تصدّر وسم أنقذوا الأطفال قوائم الأكثر تداولًا على منصات التواصل، وسط دعوات عاجلة من المواطنين لتدخل وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية بحماية الطفل، لإنقاذ هؤلاء الصغار وتوفير مأوى ورعاية فورية لهم.

وأكد عدد من المستخدمين أن الواقعة حدثت بإحدى المناطق الشعبية، مطالبين بسرعة تحديد مكان الأطفال ومحاسبة الأم على تصرفها غير الإنساني.



- ردود فعل غاضبة وتعليقات حزينة

انقسمت التعليقات بين الغضب والتعاطف، حيث كتب أحد المتابعين: «إزاي قلب أم يعمل كده في أولادها؟!» بينما قال آخر: «يا ريت الدولة تتدخل فورًا وتنقذهم قبل ما يحصل لهم مكروه».

فيما دعا بعض النشطاء إلى النظر في الأسباب الاجتماعية أو النفسية التي دفعت الأم لمثل هذا التصرف، مؤكدين أن الفقر أو الضغوط لا يبرران التخلي عن الأطفال بهذه الطريقة القاسية.



- تحرك مرتقب من الجهات الرسمية

ومن المنتظر أن تُصدر وزارة التضامن الاجتماعي أو المجلس القومي للطفولة والأمومة بيانًا رسميًا خلال الساعات المقبلة لتوضيح تفاصيل الواقعة، والتأكد من هوية الأم ومكان الأطفال الثلاثة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحمايتهم من أي خطر محتمل.

