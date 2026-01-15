وزير الكهرباء يتوجه للصين لبحث خطوات إقامة مصنعى بطاريات تخزين الطاقة وأنظمة ربط المحطات

خطوات إقامة مصنعى بطاريات تخزين الطاقة وأنظمة ربط المحطات.. غادر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة اليوم الخميس متوجها إلى الصين، فى إطار توجه الدولة نحو الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، والاعتماد عليها فى مزيج الطاقة.

خطوات إقامة مصنعى بطاريات تخزين الطاقة وأنظمة ربط المحطات

الموجز ينقل التفاصيل، كما سيقوم ببحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون مع الجانب الصيني فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى دعم وتطوير الشبكة، وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، واستدامة إمدادات الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لضمان استقرار الشبكة الموحدة، ويلتقي الدكتور عصمت خلال الزيارة بعدد من رؤساء كبرى الشركات الصينية فى إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال الكهرباء والطاقة.

ويبحث الدكتور محمود عصمت مع مجموعة شركات "هثيوم" لصناعة بطاريات تخزين الطاقة، وشركة تبيا لأنظمة ربط محطات البطاريات بالشبكة الموحدة، الخطوات التنفيذية لإقامة مصنعين فى مصر، فى ضوء خطة الدولة لتوطين الصناعة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين متطلبات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للطاقة من الصناعة الوطنية، فى ظل المشروعات العملاقة التى يجرى العمل عليها، سواء لدعم الشبكة، أو فى إطار مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا، ويقوم الدكتور محمود عصمت بزيارات ميدانية لعدد من المصانع والمحطات التابعة للشركات العاملة فى صناعة بطاريات التخزين وتربينات الرياح ومهمات محطات طاقة الرياح وعدد من مصانع مهمات الكهرباء فى مجال الطاقة الشمسية.

جدير بالذكر أن الزيارة تأتي على خلفية عدد من اللقاءات والاجتماعات التى تمت على مدار الشهور الماضية فى إطار توجه الدولة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتطوير الشبكة الكهربائية، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، وكذلك تعظيم عوائدها بواسطة تقنيات تخزين الطاقة والتى أصبحت ضرورة فى ضوء التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، للحفاظ على استقرار الشبكة الموحدة وتأمين الاستدامة والاستمرارية للتغذية الكهربائية.

