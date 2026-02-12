ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم الخميس 12 فبراير.. عيار 21 الآن بـ6750 جنيهًا

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. متابعة سعر الذهب عيار 21 في مصر تعد خطوة أساسية لأي شخص مهتم بهذا القطاع، سواء للاقتناء الشخصي أو لأغراض استثمارية.

وتُقدم العديد من المنصات الإلكترونية والمواقع الإخبارية تحديثات دورية لأسعار الذهب، ما يجعل الوصول إلى المعلومات أسهل وأسرع.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن

ولهذا نعلم جيدًا أن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن هو خيارًا مفضلًا للعديد من المشترين الراغبين في شراء مجوهرات جميلة ومتينة للاستخدام اليومي، كما أن البعض يفضل الاستثمار في عيار 18 نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالعيارات الأخرى، مما يتيح فرصة شراء كميات أكبر.

وخلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 12-2-2026، وقبل عودة العمل بالبنوك والمؤسسات الحكومية في الثامنة صباحًا فيد سيطر الثبات النسبي على سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن إذ يعد الموضوعات الاقتصادية الهامة الذي يهم الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء أو بيع الذهب سواء لأغراض استثمارية أو للاقتناء الشخصي.

ويعد سعر الذهب في مصر فرصة لإعادة التفكير في الاستراتيجيات الاستثمارية، سواء للمدخرين أو للمستثمرين في الذهب، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

ولهذا يمكن متابعة سعر الذهب في مصر بالمصنعية يمكن بشكل لحظي، حيث تتراوح المصنعية عادة بين 30 و60 جنيهًا مصريًا للجرام، وتختلف من محل لآخر حسب التصميم والجودة.

الموجز يتناول عبر التقرير التالي آخر مستجدات طرأت على سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 12-2-2026 وهي كالتالي:

شهدت أسعار الذهب في مصر منذ بداية عام 2026 تذبذبًا بعد موجة صعود قوية مدفوعة بتقلبات الدولار الأمريكي وتغير توقعات أسعار الفائدة العالمية، إلى جانب عوامل محلية تتعلق بالعرض والطلب.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً في السوق، نحو 7714 جنيهًا للجرام، ليواصل تحركه في نطاق محدود بالتزامن مع استقرار الأونصة عالميًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6750 جنيهًا للجرام، ويُعد هذا العيار المؤشر الرئيسي لحركة الأسعار اليومية، نظرًا لارتفاع حجم التعاملات عليه سواء للشراء بغرض الزينة أو الادخار.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 إلى مستوى 5785 جنيهًا للجرام، ويُقبل عليه عدد من المستهلكين خاصة في المشغولات الذهبية ذات التصميمات الحديثة.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 54000 جنيه، ويتحدد سعره بناءً على تحركات عيار 21 بشكل مباشر، إضافة إلى تأثيرات العرض والطلب في السوق المحلية.

سعر سبيكة الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام في مصر ليسجل 7772 جنيهًا، بما يعادل نحو 165.81 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام اليوم في مصر عند 19430 جنيهًا، بما يعادل نحو 414.53 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات اليوم في مصر ارتفاعا عند مستوى 38860 جنيهًا، بما يعادل نحو 829.05 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات اليوم عند 77720 جنيها، بما يعادل نحو 1658.10 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا اليوم ارتفاعا عند 155440 جنيهًا، بما يعادل نحو 3316.21 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام «وزن الأوقية»

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام اليوم عند مستوى 241710 جنيهات، بما يعادل نحو 5156.72 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا ليسجل 388600 جنيه، بما يعادل نحو 8290.52 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام اليوم نحو 777200 جنيه، بما يعادل نحو 16581.04 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام اليوم في مصر حالةً من الارتفاع عند 3 ملايين و886 ألف جنيه، بما يعادل نحو 82905.22 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن كيلو

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن كيلو «1000 جرام» عند 7 ملايين و772 ألف جنيه، بما يعادل نحو 165810.45 دولار.

ملحوظة: قد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

وعند اقتناء المشغولات تعتبر أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة، مهمة للمقبلين على شراء الشبكة، وعند حساب مصنعية الذهب يتم إضافة متوسط مبلغ من 80 جنيها إلى 200 جنيه لكل جرام من عيار 21.

