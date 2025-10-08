أجواء خريفية معتدلة اليوم.. ورياح نشطة على السواحل وفرص أمطار خفيفة بالقاهرة

تشهد محافظات الجمهورية اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 ، طقسًا خريفيًا معتدلًا في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نسبيًا خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، مع استمرار نسمات الرياح التي تلطّف الأجواء في فترات المساء ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

أمطار خفيفة ورياح نشطة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مستمرة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بينما تكون ضعيفة على القاهرة الكبرى ومدن القناة.

كما تنشط الرياح أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري، مما يساعد في خفض الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة نسبيًا.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة: العظمى 31 – الصغرى 21

الإسكندرية: العظمى 28 – الصغرى 20

مطروح: العظمى 26 – الصغرى 19

سوهاج: العظمى 35 – الصغرى 21

قنا: العظمى 35 – الصغرى 22

أسوان: العظمى 38 – الصغرى 23.

وتناشد هيئة الأرصاد المواطنين توخي الحذر على الطرق خلال فترات الشبورة الصباحية، وارتداء الملابس المناسبة لتقلبات الطقس خلال ساعات اليوم.

