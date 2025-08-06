الزمالك يقترب من التعاقد مع لاعب برازيلي قبل ساعات من غلق القيد الصيفي

في تحرك مفاجئ قبل ساعات من غلق باب القيد الصيفي، كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك أن الإدارة تضع الرتوش الأخيرة على التعاقد مع لاعب برازيلي مميز، يُتوقع أن يكون آخر صفقات الفريق في الميركاتو الحالي، في إطار خطة دعم الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

مفاوضات وصلت لمراحل متقدمة

أوضحت المصادر أن الصفقة وصلت إلى مراحل متقدمة، بعد أن تم الاتفاق على البنود الشخصية مع اللاعب، وكذلك حسم التفاصيل المالية مع ناديه السابق، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، فور وصول البطاقة الدولية.

ورغم تحفظ الإدارة على اسم اللاعب، فإن التقارير تشير إلى أنه جناح هجومي برازيلي يبلغ من العمر 26 عامًا، يتمتع بمهارات فردية وسرعة عالية، وسبق له اللعب في الدوري البرتغالي.

كارتيرون يُبارك الصفقة

وعلمت "الموجز" أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وافق على التعاقد مع اللاعب البرازيلي، بعد متابعة عدد من مقاطع الفيديو الخاصة به، إلى جانب تقارير فنية أكدت امتلاكه قدرات هجومية قد تُحدث الفارق، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى تدعيم مركز الجناح الأيسر.

الجماهير تترقب

الجماهير البيضاء بدأت تتفاعل بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من التفاؤل والحذر، حيث يرى البعض أن الصفقة قد تكون إضافة قوية، في حال انسجم اللاعب سريعًا مع الفريق، بينما طالب آخرون بأن تكون هذه الصفقات مدروسة بعيدًا عن العشوائية.

الزمالك يُنهي ميركاتو صيفي متوازن

وبالتعاقد مع النجم البرازيلي، يكون الزمالك قد أنهى ميركاتو صيفيًا متوازنًا، ركز خلاله على دعم مراكز محددة، دون المبالغة في الصفقات، مع المحافظة على قوام الفريق الأساسي.

وكان النادي قد أعلن مؤخرًا التعاقد مع مدافع تونسي، ولاعب وسط مصري، قبل أن يختتم تعاقداته بهذه الصفقة البرازيلية المرتقبة.

دعم لمنافسات الدوري والبطولات القارية

يأتي هذا التحرك من إدارة الزمالك في إطار الاستعداد القوي للموسم الجديد، الذي يشهد مشاركة الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، بالإضافة إلى البطولات القارية مثل الكونفدرالية أو دوري أبطال إفريقيا (بحسب نتائج القيد) ،وتسعى الإدارة إلى توفير كافة أدوات النجاح للجهاز الفني، من خلال دعم الصفوف بعناصر ذات جودة عالية وخبرة دولية، لا سيما أن الزمالك يطمح هذا الموسم لاستعادة الألقاب الغائبة وإرضاء جماهيره العريضة التي تنتظر موسمًا مختلفًا على كافة المستويات.

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