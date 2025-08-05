التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد مودرن سبورت في الدوري المصري

عشاق كرة القدم، يترقبون مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق مودرن سبورت ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء السبت المقبل، باستاد القاهرة الدولي.

واختتم فريق الأهلي استعداداته لبطولة الدوري بخوض مواجهتين وديتين مساء الأحد حيث فازعلى منتخب مصر للشباب بهدف نظيف أحرزه نيتس جراديشار، بينما تعادل الفريق أمام بتروجت بنتيجة 2-2 في الودية الثانية.

تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

من المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت الدفع بالعناصر التالية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع:أشرف داري - ياسر إبراهيم - محمد هاني - كريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج - محمد علي بن رمضان -أفشة

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد شريف

موعد مواجهة الأهلي أمام مودرن سبورت

تنطلق مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت المقررة بينهما في الجولة الأولي ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، وذلك في التاسعة مساء السبت المقبل الموافق 9 من شهر أغسطس الجاري.

الأهلي ضد مودرن سبورت

مشاهدة ماتش الأهلي أمام مودرن سبورت

يمكنك متابعة مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت مساء السبت المقبل فى الدوري المصري، عبر قناة مودرن سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

قائمة الأهلي للموسم الجديد

يرصد الموجز، قائمة الأهلي للموسم الجديد 2025-2026 وتضم..

وتضم قائمة الأهلي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا- مصطفي مخلوف

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - مروان عطية - إمام عاشور-محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا - محمد عبد الله.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم.

اقرأ أيضًا:

محدش يزعل مني.. شيكابالا يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد إعلان اعتزاله

الريان القطري يقترب من ضم وسام أبو علي.. أرقام وإنجازات وشروط الصفقة