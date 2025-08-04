موعد مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الأهلي نظيره فريق مودرن سبورت ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، وذلك باستاد القاهرة الدولي فى الثامنة مساء السبت المقبل، بينما يلتقي بالجولة الثانية مع فاركو باستاد القاهرة.

وكان الفريق قد خاض مواجهتين وديتين أمس الأحد في إطاراستعداداته للموسم الجديد حيث فاز فريق الأهلي على منتخب مصر للشباب بهدف نظيف أحرزه نيتس جراديشار، بينما تعادل الأهلي أمام بتروجت بنتيجة 2-2 في الودية الثانية.

موعد مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت

تنطلق مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت المقررة بينهما في الجولة الأولي ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، وذلك في التاسعة مساء السبت المقبل الموافق 9 من شهر أغسطس الجاري.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت

يتم نقل مباراة الأهلى ومودرن سبورت مساء السبت المقبل فى الدوري المصري، عبر قناة مودرن سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد مودرن سبورت

من المنتظر أن يدفع ريبيرو خلال مواجهة مودرن سبورت بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمد شكري

خط الوسط: أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان -أفشة

خط الهجوم: محمد شريف

الأهلي ضد مودرن سبورت

قائمة الأهلي للموسم الجديد

يرصد الموجز، قائمة الأهلي للموسم الجديد 2025-2026 وتضم..

وتضم قائمة الأهلي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا- مصطفي مخلوف

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - مروان عطية - إمام عاشور-محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا - محمد عبد الله.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم.

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