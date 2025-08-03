موعد مباراة الأهلي الودية ضد بتروجت اليوم استعدادا للموسم الجديد والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الأهلي نظيره فريق بتروجت مساء اليوم الأحد، في إطار مواجهاته الودية استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق ببطولة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل.

كما يخوض الفريق ودية ثانية بنفس اليوم الأحد أمام منتخب الشباب لاتاحة الفرصة لمشاركة جميع اللاعبين قبل انطلاق بطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلي ضد بتروجت

تنطلق مباراة الأهلي الودية ضد بتروجت المقررة بينهما استعدادا للموسم الجديد في التاسعة مساء اليوم الأحد الموافق 3 من شهر أغسطس الجاري.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بتروجت

يرغب ريبيرو المدير الفني للأهلي في عدم إذاعة مباراة الأهلي الودية ضد بتروجت المقررة مساء اليوم الأحد وحال تغيير موقفه فسيتم إذاعة المباراة الودية عبر قناة النادي الأهلي.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بتروجت

من المنتظر أن يدفع ريبيرو خلال مواجهة بتروجت بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمد شكري

خط الوسط: أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان -أفشة

خط الهجوم: محمد شريف

الأهلي ضد بتروجت

قائمة الأهلي للموسم الجديد

يرصد الموجز، قائمة الأهلي للموسم الجديد 2025-2026 وتضم..

وتضم قائمة الأهلي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا- مصطفي مخلوف

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - مروان عطية - إمام عاشور-محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا - محمد عبد الله.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم.

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