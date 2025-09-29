الأهلي والزمالك في القمة 131.. تشكيل ناري وموعد المواجهة المرتقبة

الجماهير تترقب القمة 131 في الدوري المصري

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية، مساء اليوم الإثنين، إلى استاد القاهرة الدولي، حيث تُقام القمة رقم 131 بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط حضور جماهيري ضخم وأجواء استثنائية تعكس أهمية المباراة الأكبر في تاريخ الكرة المصرية، ويرصد الموجز التفاصيل.

أجواء حماسية قبل صافرة البداية

قبل نحو ساعتين من انطلاق اللقاء، بدأت جماهير الناديين في التوافد إلى المدرجات، لتكتسي أرجاء استاد القاهرة باللونين الأحمر والأبيض.

وتحمل مباراة القمة طابعًا خاصًا يتجاوز حدود المنافسة المحلية، حيث يتابعها الملايين داخل مصر وخارجها.

ويسعى الزمالك المتصدر برصيد 17 نقطة للحفاظ على القمة، فيما يطمح الأهلي لتقليص الفارق ومواصلة المنافسة على اللقب.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام الزمالك

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به اللقاء وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

محمد الشناوي الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا

محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – محمود حسن تريزيجيه

مروان عطية – محمد علي بن رمضان – محمود حسن تريزيجيه الهجوم: طاهر طاهر – أشرف بن شرقي – محمد شريف

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير، عمر كمال، أحمد رضا، أحمد رمضان بيكهام، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، مصطفى العش، أليو ديانج، حمزة عبد الكريم.

خطة هجومية قوية للأهلي

يعتمد الأهلي على خبرة محمد الشناوي في حراسة المرمى وصلابة الدفاع بقيادة ياسر إبراهيم والوافد الجديد ياسين مرعي.

وفي وسط الملعب، يراهن الجهاز الفني على قوة الثنائي مروان عطية وبن رمضان، بينما يعوّل على مهارة تريزيجيه لصناعة الفارق.

أما الهجوم، فيشهد تواجد الثلاثي طاهر طاهر – بن شرقي – محمد شريف في تشكيل هجومي قوي قادر على تهديد مرمى الزمالك مبكرًا.

أوراق رابحة على دكة البدلاء

يمتلك الأهلي خيارات مؤثرة على مقاعد البدلاء يمكنها تغيير مجريات المباراة في أي لحظة، أبرزهم حسين الشحات، أحمد عبد القادر، وأليو ديانج، الذين قد يعتمد عليهم الجهاز الفني وفقًا لمجريات اللقاء.

القمة 131.. مواجهة لا تخضع للتوقعات

تظل مباريات الأهلي والزمالك بعيدة عن الحسابات المسبقة، حيث لا تقتصر أهميتها على ثلاث نقاط فقط، بل تمثل دفعة معنوية هائلة وتكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الصراع الكروي الأقدم في المنطقة العربية.