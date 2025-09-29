مفاجأة لمتابعي القمة.. معلق مباراة الأهلي والزمالك الليلة

كشف الإعلامي مينا ماهر عن اسم معلق مباراة القمة بين الزمالك والأهلي المقرر إقامتها مساء اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب مينا ماهر عبر حسابه على فيسبوك أن بلال علام سيكون المعلق الصوتي على مباراة الزمالك والأهلي المقرر انطلاقها في تمام الثامنة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

الزمالك متصدر الدوري

الزمالك متصدر الدوري المصري

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، بعدما حقق الفوز في خمس مباريات، وتعادل في مواجهتين، وتلقى هزيمة وحيدة، بينما يسعى الأهلي إلى تقليص الفارق مع منافسه التقليدي في صراع القمة.

ويستعيد الزمالك في مباراة القمة خدمات ثلاثي الدفاع: محمود حمدي "الونش"، ومحمود بنتايك، والبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، بعد انتهاء فترة غيابهم الأخيرة بسبب الإيقاف. حيث غاب الونش عن ثلاث مباريات متتالية أمام المصري والإسماعيلي والجونة عقب طرده أمام وادي دجلة، بينما غاب كل من بيزيرا وبنتايك عن مواجهة الجونة بسبب تراكم الإنذارات.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في القمة:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد إسماعيل – حسام عبد الجيد – عمر جابر – محمود بنتايك

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: خوان ألفينا بيزيرا – عدي الدباغ – آدم كايد

اجواء جماهيرية كبيرة قبل لقاء القمة



ومن المنتظر أن تشهد مباراة الأهلي والزمالك اليوم أجواءً جماهيرية كبيرة واهتماماً إعلامياً واسعاً، خاصة مع إعلان اسم معلق مباراة القمة بلال علام الذي يُعد من أبرز المعلقين الرياضيين في مصر.