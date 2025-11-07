انهيار محمد رمضان بجوار جثمان والده فى مسجد مصطفى محمود

خيّم الحزن على جنازة والد الفنان محمد رمضان، والتى شهدها مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين ظهر الجمعة، بعدما أعلن الفنان الشهير وفاة والده فى ساعات الفجر الأولى. وظهر محمد رمضان منهارًا بجوار الجثمان قبل بدء صلاة الجنازة، فيما وصلت زوجته إلى المسجد لتقديم واجب الوداع الأخير والدعاء للراحل قبل الدفن، ويرصد الموجز التفاصيل.

وكان الجثمان نُقل إلى المسجد استعدادًا للصلاة عليه عقب صلاة الجمعة مباشرة، ثم التوجه إلى مقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر لدفنه وسط حالة كبيرة من الحزن والتأثر بين أفراد الأسرة والمقربين.

محمد رمضان يعلن وفاة والده برسالة مؤثرة

الفنان محمد رمضان أعلن الخبر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً:

"بعد فجر النهارده رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر، ستقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ثم الدفن بمقابر العائلة في 6 أكتوبر.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعاً.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

هذا الإعلان أثار موجة واسعة من التفاعل والدعوات بالرحمة للفقيد والصبر للأسرة.

محمد رمضان يتحدث عن والده: حافظ القرآن و«أحن قلب في الدنيا»

تحدث الفنان محمد رمضان عن والده الراحل بكلمات تعكس حجم المحبة والاحترام، مؤكدًا أنه كان حافظًا للقرآن الكريم كاملًا، كما وصفه بأنه أكثر الناس طيبة ورقة قلب.

وقال فى تصريحات مؤثرة:

"أبويا هو كل حاجة في حياتي.. إحنا ماشيين ببركته.. عمره ما كان ليه صاحب يدخل بيتنا، بينام بدري ويصحى قبل الفجر يصلي قيام الليل، وبعدها يقرأ الجرائد ثم المصحف لأنه حافظ القرآن كله والحمد لله".

وأضاف رمضان أنه تعلّم من والده الالتزام والرضا، وأن طموحه الأكبر كان أن يرى أبناءه بخير، قائلًا:

"كان طموحه الوحيد إحنا.. إنه يشوفنا زي ما بنحلم وأكتر.. كان مصدر الكوميديا في حياتي بفطرته وبساطته".

وختم حديثه قائلاً:

"أقصى حلم لوالدي كان إنه يحج، وبعد ما حج بقى كل اللي يهمه هو أولاده.. أنا محظوظ إن ربنا رزقني بأب وأم كل طموحهم إن أولادهم يكونوا بخير".

نجوم الفن يواسون محمد رمضان فى الجنازة

شهدت الجنازة حضور عدد من الفنانين الذين حضروا لتقديم العزاء ومساندة محمد رمضان فى هذا الموقف الصعب، ومن بينهم الفنان أحمد سلامة الذى ظهر بجواره لدعمه، كما ظهرت زوجة الفنان متأثرة بشدة أثناء وداع والد زوجها.

وانتشرت صور كثيرة من الجنازة تُظهر انهيار محمد رمضان، ودموع أشقائه، وقراءته القرآن بجوار الجثمان قبل الصلاة.

محمد رمضان يستعد لعرض فيلم «أسد»

ورغم حالة الحزن، ينتظر محمد رمضان عرض فيلمه الجديد «أسد»، الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسي مليء بالتشويق والأكشن، ويتناول ظاهرة التمييز والعنصرية فى حقبة زمنية شهدت معاناة الكثير من الناس قبل زوال هذا السلوك من المجتمع.

أبطال الفيلم وطاقم العمل

يشارك في بطولة الفيلم:

محمد رمضان

اللبنانية رزان جمال

ماجد الكدواني

علي قاسم

الفنانة السودانية إسلام مبارك

أحمد داش

الفلسطيني كامل الباشا

إضافة إلى عدد كبير من النجوم.

الفيلم من إخراج محمد دياب، وتأليف شيرين دياب ومحمد دياب وخالد دياب، وتصوير أحمد بشاري، ومونتاج أحمد حافظ، وديكور أحمد فايز، وتصميم الملابس ريم العدل، والموسيقى التصويرية لهشام نزيه.

الحزن يسيطر على جنازة والد محمد رمضان

بدت علامات الحزن واضحة على الفنان وأسرته طوال مراسم الجنازة، بينما أظهرت الصور تأثر والدته وشقيقه وزوجته. كما ظهرت لحظات قراءة القرآن والتشييع وسط دعوات بالرحمة للفقيد.

وبذلك يودع محمد رمضان والده الذى وصفه بأنه “بركة حياته وأحن قلب عرفه”، تاركًا أثرًا كبيرًا فى حياة أولاده وكل من عرفه.