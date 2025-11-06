"غاوية مشاهير".. دينا الشربيني بين شائعات الحب وذكريات زواجها من عمرو دياب

دينا الشربيني تتصدر محركات البحث بعد تجدد الشائعات حول ارتباطها بالفنان كريم محمود عبد العزيز، بينما تعود الأضواء لتسليط الضوء على تفاصيل علاقتها السابقة مع الهضبة عمرو دياب، وحقيقتها مع الإعلامي أنس بوخش، ويرصد الموجز التفاصيل

دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز يتصدران التريند

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية باسم الفنان كريم محمود عبد العزيز، بعد تداول أنباء عن ارتباطه بالنجمة دينا الشربيني، عقب تعاونهما الفني في فيلم "الهنا اللي أنا فيه" الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم، منهم ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم الجندي، محسن منصور، وأوتاكا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

بدأت الشائعات بعد أن نشرت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى عبر صفحتها على فيسبوك صورة تجمع بين دينا وكريم من كواليس الفيلم، وعلقت عليها قائلة:

"النجمة المصرية دينا الشربيني تعيش قصة حب مع النجم كريم محمود عبد العزيز، وهناك نية للزواج، وزوجته في حالة غضب شديدة."

ورغم نفي المقربين من الطرفين، فإن انتشار الخبر السريع عبر السوشيال ميديا جعل اسم الثنائي يتصدر التريند على "جوجل" لساعات طويلة.

ذكريات زواجها من عمرو دياب لا تغيب

ورغم مرور سنوات على انفصال دينا الشربيني عن النجم الكبير عمرو دياب، إلا أن الجمهور لا يزال يربط أي شائعة تخصها باسم "الهضبة".

فقد عاش الثنائي قصة حب وزواج غير معلن رسميًا استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، ظهرا خلالها في عدد من المناسبات الفنية، وتعاونا في أغنية "أماكن السهر" التي جسدت فيها دينا البطولة أمام دياب، قبل أن تنتهي العلاقة بهدوء عام 2021.

وبعد الانفصال، فضلت دينا التركيز على عملها الفني، مؤكدة في تصريحات سابقة أنها تكنّ كل الاحترام لعمرو دياب، وأن التجربة علمتها الكثير عن نفسها وعن الحياة.

الشائعات تتجدد مع أنس بوخش

لم تتوقف الشائعات عند كريم محمود عبد العزيز، إذ أثار ظهور دينا الشربيني مع الإعلامي والبلوجر الإماراتي أنس بوخش في أحد اللقاءات، موجة جديدة من الجدل حول علاقة عاطفية محتملة بينهما، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو جمعهما وهما يتبادلان الحديث بنظرات حميمية.

غير أن الشربيني خرجت لتوضح في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" أن كل ما تردد غير صحيح، مشيرة إلى أن هناك شخصًا في حياتها بالفعل، لكن لا علاقة له بالإعلام أو الفن. وقالت:

"هو شخص مصري اسمه حسين، يعمل في مجال البزنس العائلي، محترم ومتدين، وبيحب يكون بعيد عن الأضواء."

وأضافت أن ما جذبها له هو دعمه النفسي لها في أصعب فترات حياتها بعد وفاة والديها، مؤكدة أنه يفضل البقاء خلف الكواليس بعيدًا عن الكاميرات.

رد أنس بوخش على الشائعات

من جانبه، علّق أنس بوخش لأول مرة على شائعات ارتباطه بدينا الشربيني خلال ظهوره ببرنامج "معكم" مع منى الشاذلي، قائلاً إنه لا ينزعج من مثل هذه الأحاديث، وأضاف بابتسامة:

"الناس تحب تربط أي كيميا بين شخصين بقصة حب، لكن الصداقة مش دايمًا معناها علاقة."

وأوضح أنه اعتاد على هذه الموجات من الشائعات، خاصة بعد أن ارتبط اسمه سابقًا بممثلة تركية متزوجة.

دينا الشربيني بين الشائعات والنجاح

ورغم كل الجدل، تواصل دينا الشربيني نشاطها الفني المكثف، حيث تستعد لتصوير الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد" بعد النجاح الكبير الذي حققته في الموسم الماضي، إلى جانب ترشيحاتها لعدد من الأعمال السينمائية الجديدة لعام 2026.

دينا، التي وصفها الجمهور بـ"غاوية مشاهير" بسبب ارتباطها بأسماء لامعة مثل عمرو دياب وارتباط اسمها بشائعات مع كريم محمود عبد العزيز وأنس بوخش، تواصل تجاهل الشائعات مؤكدة في تصريحاتها الدائمة: