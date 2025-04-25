موعد صلاة الجمعة اليوم 25 إبريل بمحافظات مصر بعد تطبيق التوقيت الصيفي

موعد صلاة الجمعة.. تُعد صلاة الجمعة من أعظم الصلوات في الإسلام، فهي تجمع المسلمين أسبوعيًا في المساجد للاستماع إلى خطبة الجمعة وأداء الصلاة جماعة، مما يعزز روح الوحدة والترابط بينهم. ويحرص المسلمون على معرفة موعد صلاة الجمعة كل أسبوع، خاصة مع اختلاف توقيتها بين المحافظات بفارق دقائق وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة.

وتحدد الهيئة العامة للمساحة المصرية بالتنسيق مع دار الإفتاء مواقيت الصلاة، ومنها موعد صلاة الجمعة، بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة.

موعد صلاة الجمعة

ويختلف موعد صلاة الجمعة من محافظة لأخرى نظرًا لاختلاف خطوط الطول والعرض، حيث يكون الموعد في القاهرة والجيزة قريبًا من الساعة 12 ظهرًا في الشتاء، ويتأخر قليلًا في فصل الصيف.

وتحمل موعد صلاة الجمعة أهمية كبيرة في حياة المسلمين، حيث وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي فرض عين على كل مسلم بالغ قادر على أدائها، كما تمثل فرصة للاستفادة من الموعظة الحسنة والتقرب إلى الله من خلال الدعاء وذكره بعد الصلاة.

وفي هذا التقرير، الموجز يستعرض لكم موعد صلاة الجمعة اليوم 25 إبريل 2025 في جميع محافظات مصر، وفقًا للتوقيت المحلي لكل منطقة، بالإضافة إلى أبرز السنن والآداب المستحبة التي يُنصح بها عند أدائها.

موعد صلاة الجمعة ومواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:44 ص

موعد صلاة الجمعة 12:53 ص

موعد صلاة العصر 29: 4

موعد صلاة المغرب 7:29 م

موعد صلاة العشاء 8:52

موعد صلاة الجمعة ومواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:46 ص

موعد صلاة الجمعة 12:58

موعد صلاة العصر 4:36

موعد صلاة المغرب 7:35 م

موعد صلاة العشاء 9:00 م.

موعد صلاة الجمعة ومواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:39

موعد صلاة الجمعة 12:49 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:25 م

موعد صلاة العشاء 8:49 م.

موعد صلاة الجمعة ومواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:38

موعد صلاة الجمعة 12:41

موعد صلاة العصر 4:14 م

وقت صلاة المغرب 7:14 م

وقت صلاة العشاء 8:34 م.

موعد صلاة الجمعة ومواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:52 ص

موعد صلاة الجمعة 12:46 ص

موعد صلاة العصر 13: 4

موعد صلاة المغرب 7:14 م

موعد صلاة العشاء 8:32

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