موعد صلاة الجمعة اليوم 18 إبريل في محافظات مصر

موعد صلاة الجمعة.. يحرص المسلمون على معرفة موعد صلاة الجمعة كل أسبوع، خاصة مع اختلاف توقيتها بين المحافظات بفارق دقائق وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة.

ويختلف موعد صلاة الجمعة من منطقة لأخرى حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، ويتم تحديده وفقًا للتقويم الهجري والمواقيت الفلكية المعتمدة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

وتحدد الهيئة العامة للمساحة المصرية بالتنسيق مع دار الإفتاء مواقيت الصلاة، ومنها موعد صلاة الجمعة، بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة.

ويعد موعد صلاة الجمعة اليوم من أعظم الصلوات في الإسلام، فهي تجمع المسلمين أسبوعيًا في المساجد للاستماع إلى خطبة الجمعة وأداء الصلاة جماعة، مما يعزز روح الوحدة والترابط بينهم.

ويحمل موعد صلاة الجمعة أهمية كبيرة في حياة المسلمين، حيث وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي فرض عين على كل مسلم بالغ قادر على أدائها، كما تمثل فرصة للاستفادة من الموعظة الحسنة والتقرب إلى الله من خلال الدعاء وذكره بعد الصلاة.

الموجز يتناول خلال الآتي موعد صلاة الجمعة اليوم في مختلف المدن والمحافظات، وفقًا للتوقيت المحلي، لتسهيل معرفة موعدها بدقة، حتى يتمكن المسلمون من الاستعداد لأدائها في وقتها المحدد.

مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات

وتأتي مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القـاهـرة

موعد صلاة الجمعة اليوم

- يُرفع أذان الفجر في محافظة القـاهـرة، الساعة 3:55 صباحا.

- أما أذان الظهر في محافظة القـاهـرة، فيُرفع الساعة 11:54 ظهرا.

- أذان صلاة العصر في محافظة القـاهـرة، يرفع الساعة 3:30 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب في محافظة القـاهـرة، الساعة 6:24 مساء.

- يرفع أذان العشاء في محافظة القـاهـرة، الساعة 7:45 مساء.

مواقيت الصلاة في مدينة الزقازيق

- يُرفع أذان صلاة الفجر في مدينة الزقازيق، الساعة 3:52 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر في مدينة الزقازيق، الساعة 11:54 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر في مدينة الزقازيق، الساعة 3:29 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب في مدينة الزقازيق، الساعة 6:23 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء في مدينة الزقازيق، الساعة 7:45 مساء.

مواقيت الصلاة في مدينة المنصورة

- يُرفع أذان صلاة الفجر في مدينة المنصورة، الساعة 3:52 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر في مدينة المنصورة، الساعة 11:54 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر في مدينة المنصورة، الساعة 3:30 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب في مدينة المنصورة، الساعة 6:24 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء في مدينة المنصورة، الساعة 7:46 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- يُرفع أذان صلاة الفجر في محافظة الإسكندرية، الساعة 3:57 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر في محافظة الإسكندرية، الساعة 12:0 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر في محافظة الإسكندرية، الساعة 3:36 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب في محافظة الإسكندرية، الساعة 6:30 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء في محافظة الإسكندرية، الساعة 7:53 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- يُرفع أذان صلاة الفجر في محافظة أسيوط، الساعة 4:1 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر في محافظة أسيوط، الساعة 11:55 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر في محافظة أسيوط، الساعة 3:27 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب في محافظة أسيوط، الساعة 6:21 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء في محافظة أسيوط، الساعة 7:40 مساء.

مواقيت الصلاة في مدينة طنطا

- يُرفع أذان صلاة الفجر في مدينة طنطا، الساعة 3:54 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر في مدينة طنطا، الساعة 11:56 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر في مدينة طنطا، الساعة 3:32 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب في مدينة طنطا، الساعة 6:25 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء في مدينة طنطا، الساعة 7:47 مساء.

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