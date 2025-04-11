موعد صلاة الجمعة اليوم 11 إبريل في محافظات مصر

موعد صلاة الجمعة.. نستعرض لكم موعد صلاة الجمعة اليوم في جميع محافظات مصر، وفقًا للتوقيت المحلي لكل منطقة، بالإضافة إلى أبرز السنن والآداب المستحبة التي يُنصح بها عند أدائها.

وتحدد الهيئة العامة للمساحة المصرية بالتنسيق مع دار الإفتاء مواقيت الصلاة، ومنها موعد صلاة الجمعة، بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

ويحمل موعد صلاة الجمعة أهمية كبيرة في حياة المسلمين، حيث وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي فرض عين على كل مسلم بالغ قادر على أدائها، كما تمثل فرصة للاستفادة من الموعظة الحسنة والتقرب إلى الله من خلال الدعاء وذكره بعد الصلاة.

ويختلف موعد صلاة الجمعة من منطقة لأخرى حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، ويتم تحديده وفقًا للتقويم الهجري والمواقيت الفلكية المعتمدة.

ويحرص المسلمون على معرفة موعد صلاة الجمعة كل أسبوع، خاصة مع اختلاف توقيتها بين المحافظات بفارق دقائق وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة.

الموجز يتناول خلال الآتي موعد صلاة الجمعة اليوم في مختلف المدن والمحافظات، وفقًا للتوقيت المحلي، لتسهيل معرفة موعدها بدقة، حتى يتمكن المسلمون من الاستعداد لأدائها في وقتها المحدد.

موعد صلاة الجمعة اليوم

مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات

وتأتي مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات على النحو التالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم ومواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:11 صباحًا

موعد صلاة الجمعة اليوم : 11:57 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:29 مساءً

موعد أذان المغرب: 6:14 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:34 مساءً

موعد صلاة الجمعة اليوم ومواقيت الصلاة اليوم في مدينة الشيخ زايد

موعد أذان الفجر: 4:13 صباحًا

موعد صلاة الجمعة اليوم : 11:59 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:32 مساءً

موعد أذان المغرب: 6:19 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:36 مساءً

موعد صلاة الجمعة اليوم ومواقيت الصلاة اليوم في مدينة السادس من أكتوبر

موعد أذان الفجر: 4:13 صباحًا

موعد صلاة الجمعة اليوم : 11:59 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:32 مساءً

موعد أذان المغرب: 6:19 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:36 مساءً

موعد صلاة الجمعة اليوم ومواقيت الصلاة اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة

موعد أذان الفجر: 4:09 صباحًا

موعد صلاة الجمعة اليوم : 11:55 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:27 مساءً

موعد أذان المغرب: 6:12 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:32 مساءً

موعد صلاة الجمعة اليوم ومواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية:

موعد أذان الفجر: 4:17 صباحًا

موعد صلاة الجمعة اليوم: 12:01 ظهرًا

موعد أذان العصر: 3:34 مساءً

موعد أذان المغرب: 6:19 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:39 مساءً

موعد صلاة الجمعة اليوم ومواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر: 4:06 صباحًا

موعد صلاة الجمعة اليوم : 11:48 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:19 مساءً

موعد أذان المغرب: 6:03 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:21 مساءً

موعد صلاة الجمعة اليوم ومواقيت الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد

موعد أذان الفجر: 4:07 صباحًا

موعد صلاة الجمعة اليوم : 11:53 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:24 مساءً

موعد أذان المغرب: 6:09 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:28 مساءً

موعد صلاة الجمعة اليوم ومواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:03 صباحًا

موعد صلاة الجمعة اليوم : 11:45 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:16 مساءً

موعد أذان المغرب: 6:00 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:18 مساءً

موعد صلاة الجمعة اليوم ومواقيت الصلاة اليوم في محافظة المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:10 صباحًا

موعد صلاة الجمعة اليوم : 11:56 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:28 مساءً

موعد أذان المغرب: 6:13 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:33 مساءً

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