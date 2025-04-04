موعد صلاة الجمعة اليوم 4 إبريل في محافظات مصر

موعد صلاة الجمعة.. تُعد من أعظم الصلوات في الإسلام، فهي تجمع المسلمين أسبوعيًا في المساجد للاستماع إلى خطبة الجمعة وأداء الصلاة جماعة، مما يعزز روح الوحدة والترابط بينهم.

ويحرص المسلمون على معرفة موعد صلاة الجمعة كل أسبوع، خاصة مع اختلاف توقيتها بين المحافظات بفارق دقائق وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

ويختلف موعد صلاة الجمعة من منطقة لأخرى حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، ويتم تحديده وفقًا للتقويم الهجري والمواقيت الفلكية المعتمدة.

وتحدد الهيئة العامة للمساحة المصرية بالتنسيق مع دار الإفتاء مواقيت الصلاة، ومنها موعد صلاة الجمعة، بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة.

ويحمل موعد صلاة الجمعة أهمية كبيرة في حياة المسلمين، حيث وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي فرض عين على كل مسلم بالغ قادر على أدائها، كما تمثل فرصة للاستفادة من الموعظة الحسنة والتقرب إلى الله من خلال الدعاء وذكره بعد الصلاة.

الموجز يتناول خلال الآتي موعد صلاة الجمعة اليوم في مختلف المدن والمحافظات، وفقًا للتوقيت المحلي، لتسهيل معرفة موعدها بدقة، حتى يتمكن المسلمون من الاستعداد لأدائها في وقتها المحدد.

موعد صلاة الجمعة اليوم

مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات

وتأتي مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات على النحو التالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظة القاهرة

• موعد أذان الفجر: 4:12 ص

• موعد صلاة الجمعة اليوم : 11:58 ص

• موعد أذان العصر: 3:30 م

• موعد أذان المغرب: 6:16 م

• موعد أذان العشاء: 7:35 م

موعد صلاة الجمعة اليوم ومواقيت الصلاة في الإسكندرية

• موعد أذان الفجر: 4:16 ص

• موعد صلاة الجمعة اليوم الظهر: 12:03 م

• موعد أذان العصر: 3:36 م

• موعد أذان المغرب: 6:22 م

• موعد أذان العشاء: 7:42 م

موعد صلاة الجمعة اليوم ومواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية

• موعد أذان الفجر: 4:07 ص

• موعد صلاة الجمعة اليوم : 11:54 ص

• موعد أذان العصر: 3:27 م

• موعد أذان المغرب: 6:12 م

• موعد أذان العشاء: 7:31 م

موعد صلاة الجمعة اليوم ومواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

• موعد أذان الفجر: 4:03 ص

• موعد صلاة الجمعة اليوم : 11:46 ص

• موعد أذان العصر: 3:17 م

• موعد أذان المغرب: 6:02 م

• موعد أذان العشاء: 7:19 م

موعد صلاة الجمعة اليوم ومواقيت الصلاة في أسوان

• موعد أذان الفجر: 4:50 ص

• موعد صلاة الجمعة اليوم: 12:27 م

• موعد أذان العصر: 3:55 م

• موعد أذان المغرب: 6:42 م

• موعد أذان العشاء: 7:56 م

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