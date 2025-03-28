موعد صلاة الجمعة اليوم 28 رمضان في محافظات مصر

موعد صلاة الجمعة.. تعتبر من أهم الشعائر الدينية للمسلمين، حيث يجتمعون في المساجد لأداء هذه الصلاة المباركة والاستماع إلى الخطبة.

ولهذا يتساءل الكثيرون عن موعد صلاة الجمعة، حيث يختلف الموعد من مدينة إلى أخرى، وتعتبر صلاة الجمعة فرصة للمسلمين للتجمع والتعارف والتواصل.

موعد صلاة الجمعة

ويعد موعد صلاة الجمعة من أعظم الصلوات في الإسلام، فهي تجمع المسلمين أسبوعيًا في المساجد للاستماع إلى خطبة الجمعة وأداء الصلاة جماعة، مما يعزز روح الوحدة والترابط بينهم.

ويحرص المسلمون على معرفة موعد صلاة الجمعة كل أسبوع، خاصة مع اختلاف توقيتها بين المحافظات بفارق دقائق وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة.

ويختلف موعد صلاة الجمعة من منطقة لأخرى حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، ويتم تحديده وفقًا للتقويم الهجري والمواقيت الفلكية المعتمدة.

وتحدد الهيئة العامة للمساحة المصرية بالتنسيق مع دار الإفتاء مواقيت الصلاة، ومنها موعد صلاة الجمعة، بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة.

ويحمل موعد صلاة الجمعة أهمية كبيرة في حياة المسلمين، حيث وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي فرض عين على كل مسلم بالغ قادر على أدائها، كما تمثل فرصة للاستفادة من الموعظة الحسنة والتقرب إلى الله من خلال الدعاء وذكره بعد الصلاة.

الموجز يتناول خلال الآتي موعد صلاة الجمعة اليوم في مختلف المدن والمحافظات، وفقًا للتوقيت المحلي، لتسهيل معرفة موعدها بدقة، حتى يتمكن المسلمون من الاستعداد لأدائها في وقتها المحدد.

مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات

وتأتي مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر في القاهرة: 4:21 ص

موعد الشروق في القاهرة: 5:59 ص

موعد صلاة الجمعة في القاهرة: 12:0 م

موعد أذان العصر في القاهرة: 3:30 م

موعد صلاة المغرب في القاهرة: 6:11 م

موعد أذان العشاء في القاهرة: 7:29 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر في الإسكندرية: 4:25 ص

موعد الشروق في الإسكندرية: 5:54 ص

موعد أذان الجمعة في الإسكندرية: 12:5 م

موعد صلاة العصر في الإسكندرية: 3:36 م

موعد أذان المغرب في الإسكندرية: 6:17 م

موعد صلاة العشاء في الإسكندرية: 7:36 م

مواقيت الصلاة في المنصورة

موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:20 ص

موعد الشروق في المنصورة: 5:48 ص

موعد صلاة الجمعة في المنصورة: 11:59 ص

موعد أذان العصر في المنصورة: 3:30 م

موعد صلاة المغرب في المنصورة: 6:11 م

موعد أذان العشاء في المنصورة: 7:30 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد صلاة الفجر في أسيوط: 4:25 ص

موعد الشروق في أسيوط: 5:50 ص

موعد أذان الجمعة في أسيوط: 12:0 م

موعد صلاة العصر في أسيوط: 3:29 م

موعد أذان المغرب في أسيوط: 6:11 م

موعد صلاة العشاء في أسيوط: 7:27 م

مواقيت الصلاة في بني سويف

موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:23 ص

موعد الشروق في بني سويف: 5:50 ص

موعد صلاة الجمعة في بني سويف: 12:1 م

موعد أذان العصر في بني سويف: 3:31 م

موعد صلاة المغرب في بني سويف: 6:12 م

موعد أذان العشاء في بني سويف: 7:29 م

مواقيت الصلاة في سوهاج

موعد صلاة الفجر في سوهاج: 4:24 ص

موعد الشروق في سوهاج: 5:48 ص

موعد أذان الجمعة في سوهاج: 11:58 ص

موعد صلاة العصر في سوهاج: 3:27 م

موعد أذان المغرب في سوهاج: 6:8 م

موعد صلاة العشاء في سوهاج: 7:24 م

مواقيت الصلاة في قنا

موعد أذان الفجر في قنا: 4:20 ص

موعد الشروق في قنا: 5:44 ص

موعد صلاة الجمعة في قنا: 11:54 ص

موعد أذان العصر في قنا: 3:23 م

موعد صلاة المغرب في قنا: 6:4 م

موعد أذان العشاء في قنا: 7:19 م

مواقيت الصلاة في مطروح

موعد صلاة الفجر في مطروح: 4:36 ص

موعد الشروق في مطروح: 6:5 ص

موعد أذان الجمعة في مطروح: 12:16 م

موعد صلاة العصر في مطروح: 3:47 م

موعد أذان المغرب في مطروح: 6:28 م

موعد صلاة العشاء في مطروح: 7:47 م

مواقيت الصلاة في دمياط

موعد أذان الفجر في دمياط: 4:17 ص

موعد الشروق في دمياط: 5:46 ص

موعد صلاة الجمعة في دمياط: 11:58 ص

موعد أذان العصر في دمياط: 3:29 م

موعد صلاة المغرب في دمياط: 6:10 م

موعد أذان العشاء في دمياط: 7:29 م

مواقيت الصلاة في السويس

موعد أذان الفجر في السويس: 4:16 ص

موعد الشروق في السويس: 5:44 ص

موعد صلاة الجمعة في السويس: 11:55 ص

موعد أذان العصر في السويس: 3:25 م

موعد صلاة المغرب في السويس: 6:6 م

موعد أذان العشاء في السويس: 7:24 م

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد صلاة الفجر في أسوان: 4:22 ص

موعد الشروق في أسوان: 5:44 ص

موعد أذان الجمعة في أسوان: 11:53 ص

موعد صلاة العصر في أسوان: 3:21 م

موعد أذان المغرب في أسوان: 6:3 م

موعد صلاة العشاء في أسوان: 7:16 م

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