موعد صلاة الجمعة اليوم 21 رمضان في محافظات مصر

موعد صلاة الجمعة.. يحرص المسلمون على معرفة موعد صلاة الجمعة كل أسبوع، خاصة مع اختلاف توقيتها بين المحافظات بفارق دقائق وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة.

ويختلف موعد صلاة الجمعة من منطقة لأخرى حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، ويتم تحديده وفقًا للتقويم الهجري والمواقيت الفلكية المعتمدة.

موعد صلاة الجمعة اليوم 21 رمضان

وتحدد الهيئة العامة للمساحة المصرية بالتنسيق مع دار الإفتاء مواقيت الصلاة، ومنها موعد صلاة الجمعة، بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة.

تُعد من أعظم الصلوات في الإسلام، فهي تجمع المسلمين أسبوعيًا في المساجد للاستماع إلى خطبة الجمعة وأداء الصلاة جماعة، مما يعزز روح الوحدة والترابط بينهم.

كما يحمل موعد صلاة الجمعة أهمية كبيرة في حياة المسلمين، حيث وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي فرض عين على كل مسلم بالغ قادر على أدائها، كما تمثل فرصة للاستفادة من الموعظة الحسنة والتقرب إلى الله من خلال الدعاء وذكره بعد الصلاة.

الموجز يتناول خلال الآتي موعد صلاة الجمعة اليوم في مختلف المدن والمحافظات، وفقًا للتوقيت المحلي، لتسهيل معرفة موعدها بدقة، حتى يتمكن المسلمون من الاستعداد لأدائها في وقتها المحدد.

مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات

وتأتي مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات على النحو التالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم ومواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:32 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 30: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:07 م

موعد صلاة العشاء 7:24 م

موعد صلاة الجمعة اليوم ومواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:36 ص

موعد صلاة الظهر 12:08 م

موعد صلاة العصر 3:35 م

موعد صلاة المغرب 6:12 م

موعد صلاة العشاء 7:30 م

موعد صلاة الجمعة اليوم ومواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:28 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:03 م

موعد صلاة العشاء 7:20 م

موعد صلاة الجمعة اليوم ومواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:22 ص

وقت صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:55 م

وقت صلاة العشاء 7:10 م

موعد صلاة الجمعة اليوم ومواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:30 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 23: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:02 م

موعد صلاة العشاء 7:14 م

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