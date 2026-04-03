مستقبل محمد صلاح بعد ليفربول.. الدوري السعودي الأقرب واتحاد جدة يدخل بقوة

مستقبل محمد صلاح بعد الرحيل عن ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن ملامح الوجهة المقبلة للنجم المصري محمد صلاح، عقب اقتراب رحيله عن ليفربول، حيث لم يحسم اللاعب قراره النهائي حتى الآن بشأن ناديه الجديد.

الدوري السعودي الوجهة الأقرب لصلاح

أفادت شبكة "TeamTalk" أن جميع المؤشرات الحالية ترجّح انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي للمحترفين، في ظل العروض المالية الضخمة التي تلقاها اللاعب من أندية المملكة.

ويأتي هذا التوجه خاصة مع تقدم اللاعب في العمر، ما يجعله يميل إلى خوض تجربة جديدة بعوائد مالية كبيرة.

اتحاد جدة يتصدر سباق التعاقد

دخل اتحاد جدة بقوة في سباق التعاقد مع نجم "الريدز"، حيث يجري وكلاء أعمال صلاح اتصالات مكثفة مع إدارة النادي، الذي يسعى لتدعيم خط هجومه بصفقة عالمية خلال الموسم المقبل.

راتب قياسي محتمل للنجم المصري

تشير التوقعات إلى أن محمد صلاح قد يصبح أحد أعلى اللاعبين أجراً في العالم، وربما الأعلى على الإطلاق، حال إتمام الصفقة مع أحد أندية الدوري السعودي.

ويؤمن مسؤولو الدوري بقدرتهم على حسم الصفقة، وجعل صلاح النجم العالمي الأبرز في المسابقة خلال الفترة القادمة.