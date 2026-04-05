موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الدوري اليوم والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة المصرية، مواجهة فريق الزمالك ضد نظيره فريق المصري التي تجمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، حيث يتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب البطولة للموسم الحالي 2025-2026 برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز الذي يحتل مركز الوصيف.

فريق الزمالك يبحث عن فوز جديد علي نظيره فريق المصري للحفاظ علي صدارة الدوري في ظل المنافسة الساخنة علي اللقب مع بيراميدز و الأهلي وسيراميكا، وكان فريق الزمالك قد تلقي هزيمة أمام إنبي في الجولة السابقة.

موعد مباراة الزمالك ضد المصري

المواجهة المرتقبة التي تجمع فريق الزمالك ضد نظيره فريق المصري ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، تنطلق في الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 5 أبريل الجاري.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد المصري

يمكنك متابعة أحداث مباراة فريق الزمالك أمام نظيره فريق المصري ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، والمقررة في الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 5 أبريل الجاري، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الزمالك ضد المصري

تشكيل المصري المتوقع ضد الزمالك

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق المصري ضد نظيره فريق الزمالك في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج لبطولة الدوري العناصرالأتية..

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور ، خالد صبحي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي.

خط الوسط: كريم العرقي ، محمد مخلوف ، محمود حمادة ، عبدالرحيم دغموم.

خط الهجوم: منذر طمين ، صلاح محسن.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد المصري

يرصد الموجز، تشكيل فريق الزمالك ضد نظيره فريق المصري والذي من المنتظرأن يشهد مشاركة العناصرالأتية..

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر، أحمد فتوح

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد شحاتة، عبد الله السعيد

خط الهجوم: عدى الدباغ، سيف الجزيري، خوان بيزيرا

