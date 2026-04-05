الثانوية العامة 2026.. رابط وخطوات الحصول على أرقام الجلوس وموعد امتحانات الصف الثالث الثانوي

تشهد محركات البحث خلال الفترة الحالية تزايدًا ملحوظًا حول كيفية الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2026، بالتزامن مع استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، وحرص الطلاب وأولياء الأمور على معرفة رقم الجلوس ومقر اللجان قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية الاستعلام عن أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2026 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، في إطار خطة التحول الرقمي وتسهيل الخدمات التعليمية على الطلاب.

ومن المقرر إعلان أرقام الجلوس رسميًا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة فور اعتمادها، على أن يتم توفيرها أيضًا داخل المدارس الثانوية لاحقًا، بحيث يتمكن كل طالب من معرفة رقم الجلوس واللجنة الخاصة به بسهولة.

ويمكن للطلاب الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ثم التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة أرقام جلوس الثانوية العامة.

خطوات الحصول على أرقام جلوس تالته ثانوي 2026

حددت وزارة التربية والتعليم خطوات واضحة للاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026، وذلك لتسهيل عملية الوصول إلى البيانات المطلوبة دون تعقيد، وتتمثل الخطوات في الآتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. اختيار قسم الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية. الضغط على خدمة أرقام جلوس الثانوية العامة 2025/2026. تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد. الضغط على زر الاستعلام. إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ظهور رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحان الخاصة بالطالب.

وتؤكد الوزارة على ضرورة التأكد من صحة البريد الإلكتروني المدرسي الموحد لضمان نجاح عملية تسجيل الدخول والاستعلام عن رقم الجلوس بسهولة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 دور أول

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي العام 2026 دور أول، وفقًا للخريطة الزمنية التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قبل بداية العام الدراسي.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 20 يونيو 2026، وذلك لجميع الشعب (الأدبية – العلمية علوم – العلمية رياضيات)، على أن يتم اعتماد جدول الامتحانات رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تعمل وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبداللطيف على الانتهاء من اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026، تمهيدًا لإعلانه رسميًا أمام الطلاب وأولياء الأمور، بما يتيح لهم الوقت الكافي للاستعداد والمراجعة النهائية.

ومن المتوقع أن يتضمن الجدول توزيع المواد بشكل متوازن، مع مراعاة الفواصل الزمنية بين المواد الأساسية، لتخفيف الضغط على الطلاب خلال فترة الامتحانات.

استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة

تواصل وزارة التربية والتعليم استعداداتها المكثفة لعقد امتحانات الثانوية العامة 2026، من خلال تجهيز اللجان، ومراجعة مقار الامتحانات، والتأكد من توافر جميع الإجراءات التنظيمية التي تضمن سير العملية الامتحانية بشكل منظم وآمن.

كما تعمل الوزارة على توفير بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وتؤكد الوزارة أن إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 يمثل خطوة مهمة في الاستعداد النهائي للامتحانات، حيث يتيح للطلاب معرفة مقار لجانهم والاستعداد مبكرًا ليوم الامتحان دون توتر أو ارتباك.