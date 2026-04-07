هل تحسنت حالة عبد الرحمن أبو زهرة؟.. آخر تطورات حالته الصحية

كشفت تطورات الحالة الصحية للفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة عن استمرار القلق بين جمهوره، خاصة بعد دخوله المستشفى إثر تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وسط تساؤلات حول مدى تحسن حالته وإمكانية خضوعه للعلاج أو التدخل الجراحي.

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: لا يزال فاقدًا للوعي حتى الآن

أكد الموسيقار أحمد أبو زهرة أن والده لا يزال فاقدًا للوعي منذ دخوله المستشفى، مشيرًا إلى أن حالته الصحية لم تشهد أي تحسن ملحوظ حتى الآن.

وأوضح خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2، أن الأزمة الصحية ترتبط بشكل أساسي بمشكلات في الجهاز التنفسي، ما يستدعي الاعتماد على أجهزة التنفس الصناعي.

أزمة تنفس حادة.. وصعوبة في الاستغناء عن الأجهزة الطبية

أشار نجل الفنان إلى أن والده يعاني من صعوبة شديدة في التنفس، حيث لا يمكنه الاستغناء عن جهاز التنفس الصناعي، وفي حال نزعه يتم اللجوء إلى استخدام ماسك طبي لمساعدته على التنفس.

وأضاف أن الأطباء يشتبهون في وجود مشكلة بالرئة، إلا أن التشخيص النهائي لم يُحسم بعد، بسبب صعوبة إجراء الفحوصات الدقيقة في ظل حالته الصحية الحرجة.

هل يعاني من ورم في الرئة؟.. الحقيقة الكاملة

نفى أحمد أبو زهرة بشكل قاطع ما تردد حول إصابة والده بورم في الرئة، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يتم تأكيده طبيًا حتى الآن.

وأوضح أن تشخيص مثل هذه الحالة يتطلب سحب عينة، وهو إجراء يحمل خطورة كبيرة على حياة والده بسبب تقدمه في العمر وحالته الصحية غير المستقرة، وهو ما يجعل الأطباء يتجنبون اتخاذ هذه الخطوة حاليًا.

هل تسمح حالته بإجراء عملية جراحية؟

كشف نجل الفنان أن التدخل الجراحي غير وارد في الوقت الحالي، حتى في حال ثبوت وجود ورم سواء كان حميدًا أو خبيثًا.

وأكد أن الفريق الطبي يرفض تمامًا إجراء أي عملية جراحية نظرًا لخطورة الوضع الصحي، وعدم قدرة الجسم على تحمل أي تدخل من هذا النوع.

نقله إلى مستشفى آخر بعد تدخل وزير الصحة

في تطور جديد، أعلن أحمد أبو زهرة أنه تم نقل والده إلى مستشفى آخر يضم غرفة رعاية مركزة مجهزة بشكل أفضل، وذلك بعد استجابة خالد عبد الغفار لطلبه.

وأشار إلى أن المستشفى السابق لم يكن يوفر مستوى الرعاية المطلوب، ما دفعه للتواصل بشكل مباشر مع وزير الصحة، الذي استجاب سريعًا لتوفير بيئة علاجية مناسبة تضمن تقديم أفضل رعاية طبية ممكنة.

لا تزال الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة حرجة، حيث يعاني من مشكلات تنفسية معقدة، ويعتمد بشكل كبير على أجهزة التنفس الصناعي، دون وجود تحسن ملحوظ حتى الآن. كما أن الخيارات العلاجية محدودة للغاية، في ظل صعوبة إجراء الفحوصات أو التدخل الجراحي، ما يجعل حالته تحت المتابعة الدقيقة من الفريق الطبي.