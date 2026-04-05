موعد أذان العصر اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات..تعرف على التوقيتات الكاملة للصلوات

يحرص ملايين المسلمين في مصر على معرفة موعد أذان العصر اليوم الأحد، باعتباره من أهم مواقيت الصلاة التي ينتظرها المسلمون خلال يومهم ويزداد البحث عبر محركات جوجل عن مواعيد الصلاة الدقيقة لضبط اليوم على الطاعة والالتزام بأداء الفروض في أوقاتها.



موعد أذان العصر اليوم في القاهرة



وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، جاء موعد أذان العصر اليوم الأحد في تمام الساعة:

ويُعد هذا التوقيت من أبرز ما يبحث عنه المواطنون يوميًا، خاصة العاملين والموظفين، لتنظيم أوقاتهم بين العمل وأداء الصلاة.



مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة



نستعرض لكم فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الأحد في القاهرة بشكل كامل:

صلاة الفجر: 4:15 صباحًا

الشروق: 5:43 صباحًا

صلاة الظهر: 11:59 صباحًا

صلاة العصر: 3:31 مساءً

صلاة المغرب: 6:16 مساءً

صلاة العشاء: 7:35 مساءً

وتساعد هذه المواعيد المسلمين على تنظيم يومهم والالتزام بأداء الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة.



أهمية صلاة العصر يوم الجمعة



الالتزام بالصلاة في وقتها يعكس حرص المسلم على التقرب إلى الله والالتزام بتعاليم الدين.



لماذا يبحث المواطنون عن موعد أذان العصر؟



يأتي اهتمام المواطنين بمعرفة موعد أذان العصر اليوم نتيجة لعدة أسباب، من أبرزها:

تنظيم مواعيد العمل والراحة

الاستعداد للصلاة في وقتها

اغتنام فضل يوم الجمعة

متابعة التغيرات اليومية في مواقيت الصلاة



