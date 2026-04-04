استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. عيار 21 يسجل 7165 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم السبت 4 أبريل 2026 حالة من الاستقرار النسبي خلال التعاملات اليومية، بالتزامن مع هدوء حركة التداول واستقرار سعر الأوقية عالميًا، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الأعيرة المختلفة داخل محلات الصاغة، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر.

استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية وسط ترقب من قبل التجار والمستهلكين لتحركات السوق العالمية وسعر الدولار، حيث ساهم ثبات سعر الأوقية عالميًا عند مستويات مرتفعة في الحفاظ على استقرار الأسعار محليًا، مع تحركات طفيفة في بعض الأعيرة لا تتجاوز بضعة جنيهات.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من الهدوء النسبي في عمليات البيع والشراء، مع تراجع المضاربات وانتظار المستثمرين أي تغييرات في أسعار الذهب عالميًا أو تحركات سعر صرف الدولار خلال الأيام المقبلة.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى قيمة بين الأعيرة، نحو 8189 جنيهًا للشراء و8155 جنيهًا للبيع، مع استقرار واضح في التداولات، حيث يعتمد عليه المستثمرون بشكل أساسي في الادخار والاستثمار.

سعر الذهب عيار 22

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 عند 7506 جنيهات للشراء و7475 جنيهًا للبيع، ليواصل تحركاته المحدودة داخل السوق المصرية، مع طلب متوسط على هذا العيار مقارنة بعيار 21.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، 7165 جنيهًا للشراء و7135 جنيهًا للبيع، ليظل العيار الأكثر طلبًا في محلات الصاغة، خاصة في المشغولات الذهبية والشبكة.

ويعد عيار 21 المؤشر الرئيسي لحركة السوق، حيث يعتمد عليه أغلب المواطنين في متابعة أسعار الذهب بشكل يومي.

سعر الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 6141 جنيهًا للشراء و6115 جنيهًا للبيع، وسط إقبال محدود نسبيًا، خاصة من فئة الشباب والمشغولات الذهبية الخفيفة.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4777 جنيهًا للشراء و4757 جنيهًا للبيع، مع استمرار التحركات المحدودة في هذا العيار الأقل انتشارًا في السوق.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 57320 جنيهًا للشراء و57000 جنيه للبيع، مع استقرار واضح في السعر نتيجة ثبات أسعار الأعيرة المختلفة داخل السوق المحلية.

ويعتمد سعر الجنيه الذهب بشكل أساسي على سعر عيار 21، ما يجعله يتحرك وفقًا لتغيرات السوق العالمية وسعر الدولار.

سعر الدولار وتأثيره على الذهب

سجل سعر الدولار نحو 54.4 جنيه للشراء و54.3 جنيه للبيع، وهو ما ساهم في استقرار أسعار الذهب نسبيًا، حيث يرتبط الذهب ارتباطًا مباشرًا بسعر صرف الدولار في السوق المحلية.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

استقر سعر الأوقية عالميًا عند 4676 دولارًا للشراء و4675.5 دولار للبيع، ما دعم حالة الثبات في السوق المصرية، في ظل ترقب الأسواق العالمية لقرارات الفيدرالي الأمريكي والبيانات الاقتصادية المؤثرة على حركة الذهب.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

يتوقع خبراء سوق الذهب استمرار حالة الاستقرار خلال الأيام المقبلة، ما لم تحدث تغيرات قوية في سعر الأوقية عالميًا أو سعر الدولار محليًا، حيث تظل الأسواق في حالة ترقب لأي مستجدات اقتصادية قد تدفع الأسعار للصعود أو الهبوط.

ويؤكد المتخصصون أن الذهب سيظل الملاذ الآمن للمستثمرين، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، ما يجعل متابعة الأسعار بشكل يومي أمرًا ضروريًا للراغبين في الشراء أو الاستثمار.